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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленского ждут на саммите лидеров ЕС: что известно

Владимир Зеленский может прибыть в Брюссель на саммите лидеров ЕС.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

В Европейском совете ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании лидеров ЕС в Брюсселе 26 июня. Офис Президента до сих пор официально не подтвердил его визит.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Зеленский получил приглашение на саммит Европейского Совета, однако четкого ответа о его присутствии пока нет.

«Мы пригласили его на заседание Европейского совета, но его участие пока не подтверждено официально», — отметил чиновник ЕС.

Интересно, что, несмотря на отсутствие официального подтверждения, в рабочей повестке дня саммита 26-27 июня уже указано участие украинского Президента.

«Саммит начнется 26 июня в 11:00 с президентом Зеленским. Пока неизвестно, будет ли он лично или по видеосвязи», — сообщил брюссельский дипломат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак с командой провели важную встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, речь шла о конкретных решениях, а также о отношениях Украины и НАТО.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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