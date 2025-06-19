- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 336
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленского ждут на саммите лидеров ЕС: что известно
Владимир Зеленский может прибыть в Брюссель на саммите лидеров ЕС.
В Европейском совете ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании лидеров ЕС в Брюсселе 26 июня. Офис Президента до сих пор официально не подтвердил его визит.
Об этом сообщает Европейская Правда.
Зеленский получил приглашение на саммит Европейского Совета, однако четкого ответа о его присутствии пока нет.
«Мы пригласили его на заседание Европейского совета, но его участие пока не подтверждено официально», — отметил чиновник ЕС.
Интересно, что, несмотря на отсутствие официального подтверждения, в рабочей повестке дня саммита 26-27 июня уже указано участие украинского Президента.
«Саммит начнется 26 июня в 11:00 с президентом Зеленским. Пока неизвестно, будет ли он лично или по видеосвязи», — сообщил брюссельский дипломат.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак с командой провели важную встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, речь шла о конкретных решениях, а также о отношениях Украины и НАТО.