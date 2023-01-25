Зеленскому 45: история актера, ставшего одним из лидеров демократического мира

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в среду, 25 января, исполнилось 45 лет во время полномасштабной войны, которую развязала Россия.

ТСН.ua публикует биографию президента в его день рождения.

Родился в Кривом Роге

Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В 1995-2000 годах учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста.

Фото: УНИАН

Был актером, продюсером и художественным руководителем

В 1997-2003 годах был актером, сценаристом и художественным руководителем команды Клуба веселых и сообразительных "Квартал 95". С 2003 по 2011 год – художественный руководитель Студии "Квартал 95".

Фото: Блик

В 2011 году стал генеральным продюсером телеканала "Интер", где проработал год. В течение 2013-2019 годов – художественный руководитель Студии "Квартал 95". Зеленский также основатель ОО "Молодежный центр "Лига смеха".

Фото: УНИАН

Фото: Associated Press

В своем творчестве Зеленский имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Он обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф". Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сыграл главную роль в сериале

Зеленский сыграл главную роль в сериале "Слуга народа". Фильм стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award (США, 2016) и попал в четверку финалистов в категории комедийных фильмов на Seoul International Drama Awards (Южная Корея).

Фото: Студия "Квартал 95"

Также сериал был удостоен награды Intermedia Globe SILVER в категории "Развлекательные телевизионные сериалы" на международном фестивале медиаконтента WorldMediaFestival в Гамбурге (Германия).

Фото: Студия "Квартал 95"

Получил поддержку 73,22% избирателей

21 апреля 2019 года Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая того же года принял присягу перед народом Украины.

Фото: Команда Зеленского

Женат и имеет двоих детей

Президент женат на Елене Зеленской. Имеет двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Владимир Зеленский с детьми и женой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Владимир Зеленский с детьми и женой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Полномасштабное вторжение России в Украину

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США и многие другие государства предлагали Владимиру Зеленскому эвакуацию, чтобы продолжать руководить страной в эмиграции. На предложение президент ответил уже известную на весь мир фразу: "Мне нужно оружие, а не эвакуация".

Фото: Офис президента Украины

Фото: twitter/Анджей Дуда

"Это было много раз. В тот момент, в первый день войны, многие лидеры звонили мне и говорили, что надо бежать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно: самолеты, вертолеты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие и мы останемся здесь. Также было много звонков относительно моей семьи. Если ты решил остаться в стране – это твое решение, но как относительно твоих детей, жены? Может быть, мы можем помочь тебе с этим? Так и было. Я благодарен лидерам за эти предложения", — прокомментировал президент в интервью американскому телеканалу NBC.

Фото: Getty Images

Фото: TIME

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