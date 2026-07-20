- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленскому дали время до 24 июля: активисты готовят бессрочные протесты
Ветераны и общественные активисты обратились к Зеленскому с требованиями насчет Сырского и Федорова. Если решение не будет принято до 24 июля, протестующие сообщили о продлении акций бессрочно.
Инициаторы акций протеста и ветераны российско-украинской войны, вышедшие на митинги после отставки Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны, ожидают от Владимира Зеленского конкретных кадровых шагов до 24 июля.
Об этом заявили бывший боевой медик Дмитрий Козятинский и юрист Маси Найем.
Участники протестов ждут решения Зеленского до 24 июля
Дмитрий Козятинский обозначил ключевые требования активистов в своем Facebook:
«Президент создал этот кризис и должен его решить. Он сказал, что слышит общество, вышедшее на акции протеста».
По словам Козятинского, общество ожидает выполнения президентом таких решений:
Увольнение главкома Сырского.
Возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
«Если их не будет — мы анонсируем бессрочную акцию протеста», — пишет Козятинский.
Юрист Маси Найем высказался в подобном ключе:
«Кризис создал решение президента без ставки. Почему его должны решить на ставке — мне непонятно. Потому что увольнение Сырского и представление Федорова на министра президент может сам», — пишет Найем.
Он также добавил, что будет ждать до 24 июля, а дальше — бессрочная акция протеста.
У Зеленского заверили, что «услышали» протестующих
Напомним, член наблюдательного совета «Укрзалізниця» и внештатный советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что в Офисе президента услышали сигнал от протестующих.
По его словам, Владимир Зеленский с первого дня обратил внимание на митинги, подтвердил право граждан на несогласие и не игнорирует голос украинцев.
Лещенко пояснил, что принятие соответствующих управленческих решений требует соблюдения официальных процедур и времени, ведь государство работает медленнее частного стартапа.
На фоне протестов по всей Украине, вызванных отставкой министра обороны Федорова, советник заверил, что президент дал ответный сигнал и слышит всех, кто выражает свое несогласие.