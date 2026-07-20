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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленскому дали время до 24 июля: активисты готовят бессрочные протесты

Ветераны и общественные активисты обратились к Зеленскому с требованиями насчет Сырского и Федорова. Если решение не будет принято до 24 июля, протестующие сообщили о продлении акций бессрочно.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Активисты пригрозили бессрочными митингами

Активисты пригрозили бессрочными митингами / © Associated Press

Инициаторы акций протеста и ветераны российско-украинской войны, вышедшие на митинги после отставки Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны, ожидают от Владимира Зеленского конкретных кадровых шагов до 24 июля.

Об этом заявили бывший боевой медик Дмитрий Козятинский и юрист Маси Найем.

Участники протестов ждут решения Зеленского до 24 июля

Дмитрий Козятинский обозначил ключевые требования активистов в своем Facebook:

«Президент создал этот кризис и должен его решить. Он сказал, что слышит общество, вышедшее на акции протеста».

По словам Козятинского, общество ожидает выполнения президентом таких решений:

  1. Увольнение главкома Сырского.

  2. Возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

«Если их не будет — мы анонсируем бессрочную акцию протеста», — пишет Козятинский.

Юрист Маси Найем высказался в подобном ключе:

«Кризис создал решение президента без ставки. Почему его должны решить на ставке — мне непонятно. Потому что увольнение Сырского и представление Федорова на министра президент может сам», — пишет Найем.

Он также добавил, что будет ждать до 24 июля, а дальше — бессрочная акция протеста.

У Зеленского заверили, что «услышали» протестующих

Напомним, член наблюдательного совета «Укрзалізниця» и внештатный советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что в Офисе президента услышали сигнал от протестующих.

По его словам, Владимир Зеленский с первого дня обратил внимание на митинги, подтвердил право граждан на несогласие и не игнорирует голос украинцев.

Лещенко пояснил, что принятие соответствующих управленческих решений требует соблюдения официальных процедур и времени, ведь государство работает медленнее частного стартапа.

На фоне протестов по всей Украине, вызванных отставкой министра обороны Федорова, советник заверил, что президент дал ответный сигнал и слышит всех, кто выражает свое несогласие.

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Дата публикации
Количество просмотров
333
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