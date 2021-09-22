Зеленскому, который находится в США, сообщили об обстреле машины его первого помощника Шефира

Зеленскому, который находится в США, сообщили об обстреле машины его первого помощника Шефира

Сам Шефир не пострадал.

Президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, было оперативно проинформировано о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что на момент совершения нападения в Нью-Йорке, где находится Зеленский, была глубокая ночь. Однако, несмотря на это, главе государства сообщили об обстреле машины.

Напомним, 22 сентября, около 10 часов утра недалеко от села Лесники неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. СМИ сообщают, что в машину вроде бы стреляли автоматной очередью. Водитель Шефира получил три пули, он в реанимации в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Сейчас проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

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