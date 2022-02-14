Зеленскому ничего неизвестно о переезде немецких дипломатов во Львов

Украинский президент удовлетворен сотрудничеством с посольством Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не владеет информацией о переезде немецких дипломатов из консульства в Днепре во Львов, слухи о котором появились в эти дни.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, впервые посещающим Украину с официальным визитом.

По словам Зеленского, у него нет никаких вопросов по посольству Германии. Глава государства поблагодарил за поддержку и сотрудничество главу дипломатического представительства Анку Фельдгузен.

“Если кого-то перевозили, мне об этом пока неизвестно. Сейчас я вижу перед собой посла Германии в Украине [Анку Фельдгузен] и думаю, она здесь находится не только потому, что господин канцлер приехал. Мы часто встречаемся. У меня в принципе и не может быть вопросов – это ваше право, вашей страны, но вопросов у меня в немецкое посольство нет. Спасибо за поддержку", - заявил украинский президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц также поздравил присутствующую на брифинге главу посольства.

"Я также поздравляю госпожу посла, очень хорошая активность с ее стороны, которая является признаком тесной связи с Украиной", — отметил он.

Напомним, в Германии считают, что Европа может оказаться на грани войны.

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