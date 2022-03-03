"Зеленый коридор" для гражданских: Зеленский провел совещание с руководителями областей и городов

"Зеленый коридор" для гражданских: Зеленский провел совещание с руководителями областей и городов

Президент рассказал, что новый глава Одесской администрации Максим Марченко, профессиональный военный, уже начал свою работу.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание с руководителями областей и городов Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в полночь 3 марта.

"Уже работает новый глава Одесской администрации Максим Марченко — военный профессиональный. Наши ребята на местах работают над тем, чтобы организовать зеленый коридор и вывести гражданских, чтобы завести лекарства. Волноваха, города Киевской, Сумской, Харьковской областей, Юг Украины — это очень сложно. Нам противостоит террор, но террор проигрывает благодаря нашим героям", — сказал Зеленский.