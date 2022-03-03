Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Зеленый коридор" для гражданских: Зеленский провел совещание с руководителями областей и городов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Зеленый коридор" для гражданских: Зеленский провел совещание с руководителями областей и городов

Президент рассказал, что новый глава Одесской администрации Максим Марченко, профессиональный военный, уже начал свою работу.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание с руководителями областей и городов Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в полночь 3 марта.

"Уже работает новый глава Одесской администрации Максим Марченко — военный профессиональный. Наши ребята на местах работают над тем, чтобы организовать зеленый коридор и вывести гражданских, чтобы завести лекарства. Волноваха, города Киевской, Сумской, Харьковской областей, Юг Украины — это очень сложно. Нам противостоит террор, но террор проигрывает благодаря нашим героям", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация