"Зеля — х**ло": в Одессе полиция расследует появление баннеров "дерзкого и циничного содержания"

Размещение в разных районах города оскорбительных плакатов в полиции расследуют как хулиганство.

Утром во вторник, 24 августа, на мостах и путепроводах в городе Одессе неизвестные развесили оскорбительные плакаты, очевидно, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В полиции сообщили, что это событие квалифицировано как хулиганство, в рамках расследования устанавливаются лица, которые разместили в публичных местах "баннеры дерзкого и циничного содержания".

В пресс-службе полиции уточнили, что плакаты были развешены в разных районах города, поэтому вряд ли действовал только один человек. Полицейские провели демонтаж баннеров и открыли производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили на сайте Vgorode со ссылкой на очевидцев, плакаты содержали надпись "Зеля — х ** ло".

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Напомним, ранее украинские болельщики в Амстердаме, накануне матча Нидерланды — Украина спели известный хит о президенте России Владимира Путина. Такой перфоманс украинский понравился голландцам и вскоре весь вагон пел "Путин — х ** ло".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку