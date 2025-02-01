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Землетрясение на Полтавщине: в ГСЧС сообщили, есть ли последствия

Землетрясение на Полтавщине: в ГСЧС сообщили, есть ли последствия

Землетрясение/Иллюстративное фото / Фото: pixabay.com

Толчки зафиксировали на глубине 3 км.

По данным Главного центра специального контроля,в Полтавской области произошло землетрясение. В 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не последовало", — отметили в ведомстве.

Ранее в районе села Васьки Полтавского района было зафиксировано землетрясение. Он был магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера) на глубине 8 км.

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