Землетрясение на Полтавщине: в ГСЧС сообщили, есть ли последствия

Толчки зафиксировали на глубине 3 км.
По данным Главного центра специального контроля,в Полтавской области произошло землетрясение. В 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не последовало", — отметили в ведомстве.
Ранее в районе села Васьки Полтавского района было зафиксировано землетрясение. Он был магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера) на глубине 8 км.
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