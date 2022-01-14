Землетрясение на Закарпатье: толчки фиксируют уже второй день подряд

Землетрясение на Закарпатье: толчки фиксируют уже второй день подряд

По классификации землетрясение относится к не ощутимым.

В Закарпатской области зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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На сайте центра говорится, что очередное землетрясение зарегистрировали в 13:17:07 по киевскому времени.

"Эпицентр землетрясения находится 12 км к востоку от города Ужгород, Закарпатской области, на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", — отмечают в ГЦСК.

Сообщается, что за период 2020-2022 гг. из района Ужгорода было зарегистрировано шесть землетрясений. Наиболее мощные из них произошли 19 и 27 апреля 2020 с магнитудами 3,1 и 3.2 соответственно.

Напомним, вчера, 13 января, на Закарпатье также было зафиксировано землетрясение с магнитудой 1,5.

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