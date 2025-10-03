Землетрясение снесет Крымский мост и может добраться до Киева за минуты: какие регионы под угрозой

Землетрясение / © Associated Press

Реклама

В Украине зафиксировано несколько сейсмически активных зон, несущих потенциальные риски. Наиболее опасная из них — зона Вранча в Румынии.

Об этом в интервью «Телеграфу» рассказал ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

По его словам, именно из Вранчанской зоны происходит большинство землетрясений, которые ощущаются в Украине. Мощные толчки могут достигать Киева: первая волна доходит примерно за две минуты, а самая сильная — за пять. В качестве примера ученый напомнил о землетрясении 1977 года, когда столичные многоэтажки качались от колебаний из Вранчи.

Реклама

Еще один опасный участок — Крым и Черное море. В 1927 году там произошло землетрясение, которое вызвало масштабные разрушения и гибель людей. С тех пор прошло почти сто лет — типичный период для повторения сильных толчков в Черноморском регионе. По словам Гриня, в случае землетрясения силой 7-8 баллов в Крыму Керченский мост будет разрушен, ведь он возведен на неустойчивых грунтах, в зоне тектонических разломов и грязевых вулканов.

Карпаты также относятся к сейсмоактивным регионам. Здесь возникают поверхностные разломные землетрясения, которые хорошо чувствуют местные жители, но из-за небольшой глубины они не распространяются на большие расстояния.

Другие очаги активности расположены в пределах Украинского кристаллического щита — в частности на Полтавщине и в районе Кривого Рога, где фиксируют толчки силой до 4-4,5 балла. Ранее эти территории считались спокойными, однако современное оборудование доказало другое.

Сейсмолог отмечает: точное время землетрясения предсказать невозможно. Это может произойти завтра, через год или даже десятилетия. В то же время уже происходят процессы, которые постепенно создают условия для новых сильных толчков.

Реклама

Дополнительным риском для Украины является состояние зданий после российских обстрелов. По словам Гриня, старые постройки и те, что пострадали от взрывов, могут не выдержать даже толчков в 3-4 балла. Новые дома, по нормам, должны выдерживать 6-7 баллов, но после военных разрушений их устойчивость вызывает сомнения.

Что касается атомных электростанций, они оборудованы системами мониторинга, способными реагировать на сейсмические колебания. В режиме холодного останова они выдерживают толчки, но во время активной работы риски возрастают. Особенно опасной может стать ситуация для Запорожской АЭС.

При этом эксперт подчеркивает: война и обстрелы не влияют на сейсмическую активность. Энергии взрывов мало, чтобы вызвать землетрясение. Однако поврежденные здания становятся более уязвимыми, что может иметь фатальные последствия даже при средних толчках.

Напомним, вечером 28 сентября во Львовской области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли на Стрыйщине.