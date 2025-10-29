- Дата публикации
Землетрясение в Карпатах: подземный толчок зафиксировали на глубине 2 км
Сейсмологи зарегистрировали слабый подземный толчок в горной части Ивано-Франковской области, который классифицировали как неощутимый для большинства населения.
В горной части Карпат на территории Ивано-Франковской области произошло землетрясение . Толчок магнитудой 1,4 по шкале Рихтера был зафиксирован утром среды, 29 октября, и классифицирован специалистами как неощутимый для населения.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК).
Детали происшествия и эпицентр
Сейсмическое событие произошло в Выгодской территориальной общине Ивано-Франковской области, а ее эпицентр находился между селами Новый Мизунь и Мисловка :
Магнитуда: 1,4 по шкале Рихтера.
Глубина эпицентра: 2 км.
Классификация: «неощутимое» землетрясение.
По классификации землетрясений, события магнитудой менее 2,0 обычно не ощущаются людьми, а фиксируются только специальными приборами (сейсмографами).
Призыв к жителям Прикарпатья
Несмотря на официальную классификацию, ГЦСК призвал жителей Прикарпатья, которые все же могли ощутить колебания, оставить соответствующее сообщение.
«Если кто-то из жителей Прикарпатья все же испытал колебания, следует оставить соответствующее сообщение по специальной ссылке. Такие данные помогут уточнить энергетические параметры и улучшить мониторинг сейсмической активности в регионе», — отмечается в сообщении Центра.
Сбор такой информации важен для уточнения параметров события и повышения точности мониторинга сейсмической активности в регионе Карпат.
Напомним, накануне главный центр специального контроля сообщил о землетрясении на Буковине с низкой магнитудой.