Землетрясение в Карпатах: подземный толчок зафиксировали на глубине 2 км

В горной части Карпат на территории Ивано-Франковской области произошло землетрясение . Толчок магнитудой 1,4 по шкале Рихтера был зафиксирован утром среды, 29 октября, и классифицирован специалистами как неощутимый для населения.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК).

Детали происшествия и эпицентр

Сейсмическое событие произошло в Выгодской территориальной общине Ивано-Франковской области, а ее эпицентр находился между селами Новый Мизунь и Мисловка :

Магнитуда: 1,4 по шкале Рихтера.

Глубина эпицентра: 2 км.

Классификация: «неощутимое» землетрясение.

По классификации землетрясений, события магнитудой менее 2,0 обычно не ощущаются людьми, а фиксируются только специальными приборами (сейсмографами).

Призыв к жителям Прикарпатья

Несмотря на официальную классификацию, ГЦСК призвал жителей Прикарпатья, которые все же могли ощутить колебания, оставить соответствующее сообщение.

«Если кто-то из жителей Прикарпатья все же испытал колебания, следует оставить соответствующее сообщение по специальной ссылке. Такие данные помогут уточнить энергетические параметры и улучшить мониторинг сейсмической активности в регионе», — отмечается в сообщении Центра.

Сбор такой информации важен для уточнения параметров события и повышения точности мониторинга сейсмической активности в регионе Карпат.

Напомним, накануне главный центр специального контроля сообщил о землетрясении на Буковине с низкой магнитудой.