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Землетрясение в Полтавской области и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 1 марта 2024 года

Землетрясение в Полтавской области и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 1 марта 2024 года

В Украине произошло землетрясение / Фото: gcsk.gov.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • На Полтавщине произошло землетрясение: карта Читать дальше –>
  • В российском Дзержинске раздались взрывы: в городе работает военный завод Читать далее –>
  • Херсон и Константиновка оказались под вражеским огнем: в укрытие Читать далее –>
  • В Тернопольской области умер мужчина, потерявший сознание в ТЦК: спецпрокуратура проверит действия военнослужащих Читать далее –>
  • Утечка тайн Пентагона, в том числе и украинских: подозреваемый военный планирует признать вину Читать далее –>

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