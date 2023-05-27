Землетрясение в Украине и заявления главы СБУ: главные новости ночи 27 мая 2023 года

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Главные новости ночи 27 мая 2023 года:
- В Украине произошло землетрясение: подробности Читать далее –>
- Ученые увеличили магнитуду землетрясения в Украине до 3,5 по шкале Рихтера Читать далее –>
- "Москиты" в воротнике: Малюк рассказал о работе агентов СБУ на оккупированных территориях Читать далее –>
- Некоторых "перешнуровали", а кто-то оказался за решеткой: сколько вражеских агентов за 2022 год обнаружила СБУ Читать далее –>
- Вносил коррективы, как действовать в Украине: Малюк рассказал детали сотрудничества Медведчука с ФСБ Читать далее –>
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