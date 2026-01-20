Землетрясение в Украине: одну из областей всколыхнули толчки

Землетрясение в Закарпатской области Фото иллюстративное / © УНИАН

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе города Мукачево Закарпатской области. Магнитуда подземных толчков составляла 2,4 по шкале Рихтера, а глубина эпицентра — 9 км.

Об этом 20 января сообщили в Главном центре специального контроля.

Координаты эпицентра специалисты обозначили следующие:

Широта: 48,44 с.ш.

Долгота: 22,69 в.д.

По классификации, это землетрясение относится к едва ощутимым, однако жителей просят сообщать о любых ощущениях подземных толчков.

Это поможет уточнить параметры землетрясения и лучше отслеживать сейсмическую активность.

Напомним, ранее землетрясение произошло в Хмельницкой области. Там 19 января, по сообщению сейсмологов, в Новоушицкой территориальной общине Каменец-Подольского района Хмельницкой области утром зафиксировали подземные толчки.