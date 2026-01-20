ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Землетрясение в Украине: одну из областей всколыхнули толчки

Главный центр специального контроля сообщает о землетрясении у Мукачево 20 января.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Землетрясение в Украине: одну из областей всколыхнули толчки

Землетрясение в Закарпатской области Фото иллюстративное / © УНИАН

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе города Мукачево Закарпатской области. Магнитуда подземных толчков составляла 2,4 по шкале Рихтера, а глубина эпицентра — 9 км.

Об этом 20 января сообщили в Главном центре специального контроля.

Координаты эпицентра специалисты обозначили следующие:

  • Широта: 48,44 с.ш.

  • Долгота: 22,69 в.д.

По классификации, это землетрясение относится к едва ощутимым, однако жителей просят сообщать о любых ощущениях подземных толчков.

Это поможет уточнить параметры землетрясения и лучше отслеживать сейсмическую активность.

Напомним, ранее землетрясение произошло в Хмельницкой области. Там 19 января, по сообщению сейсмологов, в Новоушицкой территориальной общине Каменец-Подольского района Хмельницкой области утром зафиксировали подземные толчки.

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie