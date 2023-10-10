Землетрясение в Украине: ученые рассказали подробности толчков – карта

В западных областях Украины вечером, 9 октября, сообщили о землетрясении. Подземные толчки ощутили жители Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей. Источник землетрясения находился на территории Словакии, в 60 километрах от границы Украины, на глубине 10 километров.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отметили эксперты, по классификации землетрясение относится к сильно умеренным.

Источник землетрясения на территории Словакии/Фото: скриншот

"Землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен. Землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры", — рассказали специалисты.

Напомним, 9 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

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