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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Землетрясение всколыхнуло Украину: где зафиксировали подземные толчки

Землетрясение зафиксировали во Львовской области в ночь на 17 сентября.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Землетрясение во Львовской области 17 сентября

Землетрясение во Львовской области 17 сентября / © cxid.info

Во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли в Самборском районе в ночь на 17 сентября.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение зарегистрировали в 01:31:45 по киевскому времени. Его источник размещался на глубине около 3 км. Координаты эпицентра — 49,12 ° северной широты и 22,99 ° восточной долготы.

Магнитуда землетрясения составила 2,0 по шкале Рихтера. По классификации специалистов такие подземные толчки относятся к неощутимым.

Землетрясение в Львовской области / © Главный центр специального контроля

Землетрясение в Львовской области / © Главный центр специального контроля

Напомним, в начале сентября землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера произошло в горной части Ивано-Франковской области.

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