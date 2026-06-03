Землетрясение зафиксировали в одной из областей: что известно

Землетрясение / © pexels.com

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Землетрясение магнитудой 2,1 по шкале Рихтера зафиксировано в среду, 3 июня, в Калушском районе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Отмечается, что источник подземных толчков залегал на определенной глубине, однако по классификации это землетрясение относится к неощутимым. Он не несет угрозы населению или инфраструктуре региона.

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По данным специалистов, подобные колебания фиксируются исключительно посредством сейсмического оборудования. Информации о каких-либо разрушениях или повреждениях зданий не поступало.

Землетрясение 3 июня

Напомним, 31 мая 2026 года в районе Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

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