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Землетрясение зафиксировали в одной из областей: что известно
В Ивано-Франковской области 3 июня зафиксировали землетрясение.
Землетрясение магнитудой 2,1 по шкале Рихтера зафиксировано в среду, 3 июня, в Калушском районе Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Отмечается, что источник подземных толчков залегал на определенной глубине, однако по классификации это землетрясение относится к неощутимым. Он не несет угрозы населению или инфраструктуре региона.
По данным специалистов, подобные колебания фиксируются исключительно посредством сейсмического оборудования. Информации о каких-либо разрушениях или повреждениях зданий не поступало.
Напомним, 31 мая 2026 года в районе Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.