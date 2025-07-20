Землетрясение в Украине / © cxid.info

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Землетрясения в центре Украины уже не редкость. Самый мощный в этом году произошел именно в Полтавской области: 1 февраля подземные толчки достигли почти 4 баллов. Но паниковать не стоит, говорят ученые.

Об этом рассказал доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины, в интервью для «РБК-Украина».

По его словам, Полтавщина находится на так называемом кристаллическом щите, но это не означает абсолютную стабильность. Территория разбита на мегаблоки с тектоническими разломами, между которыми происходят незначительные оползни — именно они и вызывают землетрясения.

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Глубина толчков в регионе — до 3-4 км. Такие колебания не представляют опасности для населения, однако все чаще фиксируются благодаря современному оборудованию.

Кроме Полтавы, интересна ситуация на стыке Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей. Там после постройки Новоднестровского гидрокаскада произошло перераспределение геомассы, что изменило характер сейсмической активности: вместо редких сильных толчков начались частые мелкие землетрясения.

«Это естественный процесс — планета движется. Опасности пока нет», — подытожил Гринь.

Напомним, в ночь на 1 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки были зафиксированы в 01:23 по Киеву. Ячейка землетрясения залегала на глубине 7 километров.

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Согласно классификации, такое землетрясение считается не ощутимым — то есть не представляло опасности и не ощущалось людьми.

Также 13 июля, в 11:46, на территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение.

Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в районе поселка Конятина в Вижницком районе. Магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера, а очаг землетрясения залегал на глубине трех километров.