Землетрясения в Украине: как действовать во время подземных толчков, основные правила и рекомендации

Землетрясения в Украине, советы, что делать, если началось землетрясение, найдете в материале ТСН.ua

Землетрясения в Украине

Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли, которые передаются на большие расстояния в виде упругих колебаний. Ежегодно в среднем происходит около 58 тыс. землетрясений в мире. Но до сих пор не могут точно определить, где и когда произойдет очередной подземный толчок.

Самые мощные землетрясения, которые почувствовали в Украине, были в 1977, 1981 годах, с магнитудой 7 и более баллов. Самым же мощным считается землетрясение, которое произошло 4 марта 1977 года, которое длилось менее минуты. Подземные толчки тогда ощущали не только в Украине, но и на обширной территории Восточно-Европейской равнины. В эпицентре, в Румынии его интенсивность достигала 8-9 баллов.

По официальным данным, в Румынии число жертв насчитывало полторы тысячи человек, разрушены десятки домов. Разрушения были и в соседней Болгарии. В Украине обошлось без жертв, жители отдельных регионов почувствовали колебания, когда двигалась мебель, люстры, посуда, другое.

На территории Крымского полуострова зафиксировано более 30 землетрясений, катастрофическое землетрясение 1927 года имело интенсивность 8 баллов.

В Киеве землетрясения были зафиксированы в 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах. Сила последних землетрясений не превышала 5 баллов. По мнению специалистов, максимальная возможная сила землетрясения в Киеве составляет 5,5…6 баллов.

27 октября 2004 года было землетрясение в 4 балла, предварительное. 30 мая 1990 года – в 5 баллов.

Старая застройка Киева проводилась с расчетом на 5 баллов, поэтому толчки в 5 баллов считались безопасными, Киев не входил в сейсмически опасную зону.

Сейчас эти нормы пересмотрели из-за строительства домов выше 25 этажей. Такие дома считаются опасными объектами, поэтому в них закладывается большой запас устойчивости. Шестибалльные толчки они безусловно выдержат, но могут появиться трещины в перегородках.

Таким образом, толчки в 6 баллов для Киева являются допустимым риском. Но при таком землетрясении могут пострадать сталинки и хрущевки, при построении которых применялся коэффициент в 5 баллов.

Для понимания при землетрясении у 12 баллов (максимальное количество) меняется ландшафт, расположение больших озер и рек, структура рельефа.

Предупредить землетрясение невозможно, но в случае оповещения об угрозе землетрясения или появления его признаков следует действовать быстро и без паники.

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года

Рекомендации. как действовать во время землетрясений

Если о землетрясении предупредили заранее, прежде чем покинуть квартиру, необходимо выключить нагревательные устройства и газ, если топилась печь – потушить ее. Взять необходимые вещи, запасы пищевых продуктов, медикаменты, документы и выйти на улицу. На улице следует как можно быстрее отойти от построек и сооружений в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, не застроенных участков.

прежде чем покинуть квартиру, необходимо выключить нагревательные устройства и газ, если топилась печь – потушить ее. Взять необходимые вещи, запасы пищевых продуктов, медикаменты, документы и выйти на улицу. На улице следует как можно быстрее отойти от построек и сооружений в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, не застроенных участков. Вслед за острой двигательной реакцией часто наступает депрессивное состояние с общей двигательной заторможенностью. Как показывает опыт, большая часть полученных травм среди населения объясняется бессознательными действиями потерпевших, обусловленными паническим состоянием и страхом. Поэтому очень важно заставить себя сохранять спокойствие и не делать то, что может дезорганизовать окружающих.

и не делать то, что может дезорганизовать окружающих. Если вы находитесь в помещении, перейдите в безопасное место. Спрячьтесь, если возможно, под письменный или обеденный стол. Станьте в проеме внутренних дверей или в углу комнаты. Защищайтесь от обломков или тяжелой мебели. Стойте подальше от окон и тяжелых предметов, которые могут опрокинуться или сдвинуться с места.

перейдите в безопасное место. Спрячьтесь, если возможно, под письменный или обеденный стол. Станьте в проеме внутренних дверей или в углу комнаты. Защищайтесь от обломков или тяжелой мебели. Стойте подальше от окон и тяжелых предметов, которые могут опрокинуться или сдвинуться с места. Не выбегайте из здания. Обломки, падающие рядом со зданием, представляют наибольшую опасность. Лучше искать спасение там, где вы находитесь, дождаться конца землетрясения и затем спокойно покинуть помещение, если это необходимо.

Обломки, падающие рядом со зданием, представляют наибольшую опасность. Лучше искать спасение там, где вы находитесь, дождаться конца землетрясения и затем спокойно покинуть помещение, если это необходимо. Если вы находитесь в высоком здании, не бросайтесь к лестнице или лифту. Выходы, скорее всего, будут забиты толпой, а лифты большей частью прекращают работу. Ищите спасение там, где вы находитесь.

не бросайтесь к лестнице или лифту. Выходы, скорее всего, будут забиты толпой, а лифты большей частью прекращают работу. Ищите спасение там, где вы находитесь. Не пугайтесь, если выключают электричество или начнут звонить сигналы тревоги лифтов, противопожарных установок или охранных систем, будьте готовы услышать звон бьющейся посуды, треск стен, грохот падающих предметов.

тревоги лифтов, противопожарных установок или охранных систем, будьте готовы услышать звон бьющейся посуды, треск стен, грохот падающих предметов. Если вы находитесь в кирпичном доме или в другом опасном сооружении, и понимаете, что лучше покинуть помещение, чем находиться внутри, выбегайте быстро, но осторожно, уберегаясь от падающего кирпича, оборванных проводов и других источников опасности.

и понимаете, что лучше покинуть помещение, чем находиться внутри, выбегайте быстро, но осторожно, уберегаясь от падающего кирпича, оборванных проводов и других источников опасности. Если вы проходите рядом с высоким зданием, станьте в дверной проем , чтобы уберечься от падающих обломков.

, чтобы уберечься от падающих обломков. Если вы находитесь вне помещения, постарайтесь выйти на открытое пространство, удалившись от зданий и линий электропередач.

постарайтесь выйти на открытое пространство, удалившись от зданий и линий электропередач. Если вы едете в автомобиле , спокойно остановитесь по возможности вдали от высоких зданий, путепроводов и мостов. Оставайтесь в машине до прекращения бедствия

, спокойно остановитесь по возможности вдали от высоких зданий, путепроводов и мостов. Оставайтесь в машине до прекращения бедствия Не удивляйтесь, если вы почувствуете новые толчки. После первого сильного толчка может наступить временное затишье, а затем новый толчок. Они могут происходить в течение нескольких минут, нескольких часов или даже нескольких дней.

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