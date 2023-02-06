Землетрясения в Украине: как действовать во время подземных толчков, основные правила и рекомендации

Землетрясения в Украине, советы, что делать, если началось землетрясение, найдете в материале ТСН.ua
Землетрясения в Украине
Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли, которые передаются на большие расстояния в виде упругих колебаний. Ежегодно в среднем происходит около 58 тыс. землетрясений в мире. Но до сих пор не могут точно определить, где и когда произойдет очередной подземный толчок.
Самые мощные землетрясения, которые почувствовали в Украине, были в 1977, 1981 годах, с магнитудой 7 и более баллов. Самым же мощным считается землетрясение, которое произошло 4 марта 1977 года, которое длилось менее минуты. Подземные толчки тогда ощущали не только в Украине, но и на обширной территории Восточно-Европейской равнины. В эпицентре, в Румынии его интенсивность достигала 8-9 баллов.
По официальным данным, в Румынии число жертв насчитывало полторы тысячи человек, разрушены десятки домов. Разрушения были и в соседней Болгарии. В Украине обошлось без жертв, жители отдельных регионов почувствовали колебания, когда двигалась мебель, люстры, посуда, другое.
На территории Крымского полуострова зафиксировано более 30 землетрясений, катастрофическое землетрясение 1927 года имело интенсивность 8 баллов.
В Киеве землетрясения были зафиксированы в 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах. Сила последних землетрясений не превышала 5 баллов. По мнению специалистов, максимальная возможная сила землетрясения в Киеве составляет 5,5…6 баллов.
27 октября 2004 года было землетрясение в 4 балла, предварительное. 30 мая 1990 года – в 5 баллов.
Старая застройка Киева проводилась с расчетом на 5 баллов, поэтому толчки в 5 баллов считались безопасными, Киев не входил в сейсмически опасную зону.
Сейчас эти нормы пересмотрели из-за строительства домов выше 25 этажей. Такие дома считаются опасными объектами, поэтому в них закладывается большой запас устойчивости. Шестибалльные толчки они безусловно выдержат, но могут появиться трещины в перегородках.
Таким образом, толчки в 6 баллов для Киева являются допустимым риском. Но при таком землетрясении могут пострадать сталинки и хрущевки, при построении которых применялся коэффициент в 5 баллов.
Для понимания при землетрясении у 12 баллов (максимальное количество) меняется ландшафт, расположение больших озер и рек, структура рельефа.
Предупредить землетрясение невозможно, но в случае оповещения об угрозе землетрясения или появления его признаков следует действовать быстро и без паники.
Рекомендации. как действовать во время землетрясений
- Если о землетрясении предупредили заранее, прежде чем покинуть квартиру, необходимо выключить нагревательные устройства и газ, если топилась печь – потушить ее. Взять необходимые вещи, запасы пищевых продуктов, медикаменты, документы и выйти на улицу. На улице следует как можно быстрее отойти от построек и сооружений в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, не застроенных участков.
- Вслед за острой двигательной реакцией часто наступает депрессивное состояние с общей двигательной заторможенностью. Как показывает опыт, большая часть полученных травм среди населения объясняется бессознательными действиями потерпевших, обусловленными паническим состоянием и страхом. Поэтому очень важно заставить себя сохранять спокойствие и не делать то, что может дезорганизовать окружающих.
- Если вы находитесь в помещении, перейдите в безопасное место. Спрячьтесь, если возможно, под письменный или обеденный стол. Станьте в проеме внутренних дверей или в углу комнаты. Защищайтесь от обломков или тяжелой мебели. Стойте подальше от окон и тяжелых предметов, которые могут опрокинуться или сдвинуться с места.
- Не выбегайте из здания. Обломки, падающие рядом со зданием, представляют наибольшую опасность. Лучше искать спасение там, где вы находитесь, дождаться конца землетрясения и затем спокойно покинуть помещение, если это необходимо.
- Если вы находитесь в высоком здании, не бросайтесь к лестнице или лифту. Выходы, скорее всего, будут забиты толпой, а лифты большей частью прекращают работу. Ищите спасение там, где вы находитесь.
- Не пугайтесь, если выключают электричество или начнут звонить сигналы тревоги лифтов, противопожарных установок или охранных систем, будьте готовы услышать звон бьющейся посуды, треск стен, грохот падающих предметов.
- Если вы находитесь в кирпичном доме или в другом опасном сооружении, и понимаете, что лучше покинуть помещение, чем находиться внутри, выбегайте быстро, но осторожно, уберегаясь от падающего кирпича, оборванных проводов и других источников опасности.
- Если вы проходите рядом с высоким зданием, станьте в дверной проем, чтобы уберечься от падающих обломков.
- Если вы находитесь вне помещения, постарайтесь выйти на открытое пространство, удалившись от зданий и линий электропередач.
- Если вы едете в автомобиле, спокойно остановитесь по возможности вдали от высоких зданий, путепроводов и мостов. Оставайтесь в машине до прекращения бедствия
- Не удивляйтесь, если вы почувствуете новые толчки. После первого сильного толчка может наступить временное затишье, а затем новый толчок. Они могут происходить в течение нескольких минут, нескольких часов или даже нескольких дней.
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