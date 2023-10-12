Земля горит под ногами: ВСУ за сутки на Авдеевском направлении сожгли практически десяток единиц тяжелой техники РФ

Украинские военные отразили все атаки и продолжают удерживать позиции.

Украинские военные за сутки уничтожили в Авдеевке восемь единиц тяжелой российской техники и еще десятки оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, третий день российские оккупанты активно наступают на Авдеевском направлении. Однако украинские военные отразили все атаки и продолжают удерживать позиции.

"Одними из первых в бой вступили воины ССО. По состоянию на данный момент в ходе успешно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожены: пять танков, одна БМП, один БТР, один бронеавтомобиль "Тигр" и десятки единиц живой силы противника", — рассказали в пресс-службе ССО.

Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами.

Напомним, что россияне выводят некоторые подразделения из Токмака.

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