Земля, квартиры и виллы в Киеве и Ужгороде: журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Семья Шуфрича владеет виллами и квартирами в Киеве и пригороде, а также землей, домами и квартирами в Ужгороде.

Издание BIHUS Info выяснило, каким состоянием, записанным на подставных лиц, владеет близкий соратник Виктора Медведчука, народный депутат Нестор Шуфрич.

Об этом идет речь в расследовании BIHUS Info.

"Близкий соратник Медведчука Нестор Шуфрич до сих пор на свободе, несмотря на свои пророссийские взгляды, инцидент с фотографированием блокпоста, непризнание России агрессором и другие настораживающие вещи, но почему-то никак не влияющие на политика. Кроме того, что Шуфрич до сих пор с мандатом, он еще и с тысячами квадратных метров и гектаров земли по всей стране, включая Крым", - говорится в расследовании.

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За данными журналистов, семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы.

Первая – персональные, то есть там, где владельцы или сам Шуфрич, или его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня.

Вторая – корпоративные. Там, где владельцами являются компании, записанные в основном на тех же людях.

В частности, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, больше гектара земли – собственность на четверть миллиона гривен только в Козине.

Одно из поместий на почти гектаре – с выходом к воде – оформлено по договору дарения. Примерная стоимость "подарка" составляет 120-130 млн грн.

Второе имение площадью 358 квадратных метров и 15 соток земли записаны на жену Шуфрича Екатерину Майкову и ее фирму.

Третье имение – в собственности сына нардепа Александра и находится рядом с отцовым. Площадь этого поместья 300 квадратных метров, а его стоимость составляет около 30 млн. грн.

Четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича. Эта компания впоследствии оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачко Винницкой области.

В начале марта вместо Шуфрича-старшего в компанию вошел венгр Дёрч Штофа.

Кроме того, в центре Киева у Шуфрича и его сына есть шесть квартир площадью 430 квадратных метров, стоимость которых может достигать 130 млн грн.

Также у семьи нардепа есть земля, квартиры, дома в Ужгороде.

В конце января 2014 отец Шуфрича стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 кв. м и двух паркомест. В июле 2021 года сын нардепа купил в городе сразу три паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 квадратных метров.

В общей сложности нежилые помещения Шуфричей могут стоить более 100 млн грн.

В сюжете говорится и о том, что в селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко". Еще часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаня.

В целом, Черепаня является совладельцем ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Также с Шуфричем связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и среди заповедной зоны в Киевской области.

Кроме того, одним из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, "Киевский речной порт".

Среди акционеров "Киевского речного порта" – венгерская компания St George Residence, принадлежащая семье уже упоминавшегося Штофы.

Еще у Шуфрича есть собственность во временно оккупированном Крыму, он расположен возле виллы Медведчука.

Напомним, год назад Шуфрич был задержан в Киеве, он снимал позиции ВСУ.

В Киеве задержали Шуфрича, который фотографировал блокпост теробороны

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