"Земля под ногами россиян будет пылать": Кулеба анонсировал новые решения к годовщине полномасштабной войны

Россию ожидает новый раунд санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. В то же время для Украины международные партнеры подготовили новые решения по военной помощи.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"На самом деле уже 9-й год идет война, которую развязала России против Украины. Вы увидите, что весь мир на самом деле с нами, в той или иной форме. Россия в глобальном масштабе, а также голосующие вместе с ней находятся в глобальной изоляции", – сказал Кулеба.

По его словам, вся дипломатическая команда президента Украины Владимира Зеленского включительно с ним работает над тем, чтобы "в эти дни дипломатически земля под ногами россиян пылала".

Так, Кулеба анонсировал, что 24 февраля будут объявлены мощные решения о санкциях против страны-агрессора и вооружении для Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину полномасштабного наступления России на Украину, 24 февраля.

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