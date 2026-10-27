Карстовая пропасть в Солотвине. Фото: Наталия Маджара/Википедия

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В Закарпатье насчитывается более трёх тысяч оползней, а в Солотвине продолжает увеличиваться карстовая воронка, диаметр которой уже превысил 350 метров. Учёный объяснил, почему возникают такие явления и можно ли предотвратить их распространение.

Об этом в эфире Украинского радио Ужгород рассказал декан географического факультета Ужгородского университета Иван Калинич.

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Почему в Солотвине образуются огромные провалы

Иван Калинич наблюдает за ситуацией в Солотвине с 1983 года. За это время размеры карстовых провалов значительно увеличились. В 1980-х годах их диаметр составлял 20–30 метров, тогда как сейчас самый большой провал превышает 350 метров.

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Учёный пояснил, что проблема связана с прежней добычей соли. В 2000-х годах добычу соли прекратили, после чего шахты начали аварийно затопляться. Вода растворяла соль, образуя на глубине от 80 до более 200 метров полости, в которые обрушивается земля.

Ситуацию осложнило нарушение водоотвода. Вокруг шахт ранее существовала сеть канав, обустроенных в 1919–1920-х годах. Однако после раздела земель владельцы некоторых участков перекрыли их подъездными путями и мостиками. Из-за этого вода перестала свободно стекать.

По словам Калинича, полностью устранить такие провалы практически невозможно. В то же время постоянные исследования с помощью георадаров, электросейсморазведки и спутникового мониторинга InSAR могут помочь сдержать их распространение и определить места будущих обвалов.

Отдельно специалист обратил внимание на ситуацию у озера Кунигунда. Над ним расположена свалка, на территории которой уже произошел оползень. Дорога в этом месте обрушилась, а отходы постепенно сползают в сторону озер, хотя пока до них не дошли.

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Где в Закарпатье больше всего оползней

Наибольшее количество оползней наблюдается в районах Синевира, Колочавы, Ясини, а также в Раховском и Тячевском районах.

Среди причин Калинич называет затяжные дожди, вырубку лесов, подрезку склонов и застройку берегов горных рек и ручьев. Из-за этого могут образовываться селевые потоки.

«Сель гораздо страшнее любого паводка, потому что сносит всё на своём пути. Это тяжелая масса», — добавил учёный.

Дополнительное влияние оказывают климатические изменения. После продолжительной засухи поверхность почвы хуже пропускает воду, а сильные осадки усиливают эрозионные процессы. Ситуацию осложняет и то, что слой гумуса в горах составляет менее 10 сантиметров. Из-за движения техники на таких участках могут возникать эрозионные канавы глубиной до трех метров.

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Опасными остаются также отдельные горные туристические маршруты и автомобильные дороги, где случаются камнепады. Возможные риски ученый отметил и на полонине Руна, где во время строительства дорог подрезали склон.

Как предотвратить опасные оползни

Для снижения рисков Калинич призывает соблюдать правила застройки, не возводить сооружения на склонах и в поймах рек, а также сохранять леса и высаживать новые деревья.

Учёные Ужгородского университета уже подали заявку на грант для проекта спутникового мониторинга оползней. В частности, они планируют наблюдать за смещением грунта вдоль дороги на Самбор. Технология позволит фиксировать смещения даже на несколько сантиметров. Результаты рассмотрения заявки ожидаются в ноябре.

Если жители заметили трещины в земле, проседание грунта или деформации вблизи домов или дорог, ученый рекомендует сообщить об этом местным властям. Там должны подсказать, куда обращаться дальше.

Напомним, что в высокогорье Карпат уже выпал снег. Утром 27 октября на горе Пип-Иван температура воздуха опустилась до -4 °C, а вершина частично припорошилась снегом.

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