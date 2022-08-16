Землю накроет 4-дневная магнитная буря: когда ждать и как пережить неблагоприятное явление

В Украину направляются магнитные колебания, которые ударят по людям с метеозависимостью. В августе геомагнитная буря продлится четыре дня – с 17 по 20 августа.

Отмечается, что 17 и 18 августа будет слабая магнитная буря, а в последующие два дня активность Солнца будет выше среднего. Также повышенная солнечная активность ожидается в конце августа – 27 августа.

Об этом сообщили на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Как уберечь здоровье метеозависимым людям во время магнитной бури

В дни магнитных колебаний метеозависимым людям следует запастись лекарством первой необходимости и быть максимально осторожными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Также эксперты советуют:

воздержаться от алкоголя;

не употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;

в период колебаний уменьшить физическую нагрузку и стараться избежать стрессов;

пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;

если есть возможность проводить больше времени на свежем воздухе;

следить за артериальным давлением и запастись необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

Что это за явление и как за 5 минут улучшить плохое самочувствие – читайте в материале ТСН.ua.

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