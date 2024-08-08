Землю накроет мощная магнитная буря: названы опасные даты в августе

Землю накроет мощная магнитная буря категории G3 (сильная). Ожидается она 9-10 августа.

Об этом говорится на сайте отслеживания космической погоды SpaceWeather.

" 7 августа на Солнце произошли две вспышки, источниками которых были солнечные пятна AR3774 и AR3777, поэтому к Земле движется один или два КВМ. Их прибытие ожидается 10 августа, которое может спровоцировать геомагнитные бури класса G2-G3", — говорится в сообщении .

Добавим, что магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Карта магнитной бури в августе 2024 года.

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