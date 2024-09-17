Землю накрыла мощная магнитная буря, а синоптики удивили прогнозом: чего ждать украинцам

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие и настроение человека.
Землю накрыла мощная магнитная буря. Она уже достигла такого уровня, что может влиять на здоровье людей, а также выводить из строя электроприборы. Специалисты говорят — эта беда затянется еще на несколько дней. Однако в ближайшее время нас ждут еще и погодные сюрпризы. Синоптики удивили своим прогнозом и предсказали, когда в Украине возможны первые заморозки.
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Магнитная буря бурлит
Метеозависимые, приготовиться. По Земле ударила 7-балльная магнитная буря. Она достигла К-индекса 7, что может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете и влиять на работу средств связи, сообщает Meteoagent. По данным спутниковых систем и международных метеорологических лабораторий во всем мире, мощная магнитная буря накрыла Землю еще во вторник, 10 сентября, однако продолжает бурлить до сих пор.
В четверг, 12 сентября, эта буря усилилась к К-индексу 7. Далее буря немного ослабла, но уже 15 сентября она снова достигла красного уровня К-индексу 7. На этой отметке буря продержалась еще 16 сентября. эта буря немного ослабнет, но по прогнозам специалистов, она также будет держаться на красном уровне, К-индексу 6. Только 18 сентября эта буря пойдет на убыль", — говорится в сообщении.
Как магнитная буря может оказывать влияние на человека?
По данным исследований ученых со всего мира, магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.
"Магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, а это приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности", - говорится в сообщении.
Самые частые проблемы:
- головные боли
- Мигрень
- Головокружение
- Нарушение внимания и концентрации
- Снижение работоспособности
- Общая слабость
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Раздражительность
- Депрессивные состояния
- Агрессия
- Нарушение ритма пульса
- Прыжки артериального давления
- Боль в области сердца
- Повышение тревожности
- Быстрая усталость
- Апатия
- Тошнота
- Боли в суставах и мышцах».
Украинцы, называющие себя метеозависимыми, также в период магнитных бурь жалуются на здоровье. Мол: и голова болит, и давление прыгает. Действительно ли способна активность солнца повлиять на наше здоровье — с учеными и медиками пообщалась журналистка ТСН Елена Лоскун.
Что помогает снизить влияние магнитной бури?
Врачи придерживаются общих рекомендаций и советуют в такие дни снизить нагрузку – как физическую, так и психоэмоциональную, больше отдыхать. Кроме того:
- Нормально спать (не менее 7-9 часов ночью)
- Полноценно питаться, с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.
- Не пропускать приемы пищи
- Пить достаточно воды
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, папиросами, острой и вредной пищей
- Дышать свежим воздухом как можно больше – это насыщает организм кислородом. Поэтому – гулять в парке, во дворе, уехать за город.
- Обязательно проветривать помещение
- Утром поможет контрастный душ, вечером – расслабляющая ванна.
- Спортивные нагрузки должны быть умеренными – замените час на тренажерах плаванием, например.
- Избегать стрессовых ситуаций, не участвовать в спорах и скандалах
- Не поддаваться на провокации
- Больше отдыхать
- Снизить нагрузку
- Принимать необходимое лекарство.
Что будет с погодой?
И если этой беды рано или поздно мы избавимся, то за ней придет другое. А именно – осенние заморозки. Однако в сентябре в Украине внезапного похолодания все-таки не будет. Снижение температуры будет происходить постепенно. Ожидать затяжных ливней не стоит. Первые же заморозки возможны в конце месяца.
Кроме того, синоптики заявили, что в Украину идет мощный антициклон. По их словам, еще на этой неделе в большинстве регионов сохраняется сухая погода. Дожди ожидаются только в западных регионах и Одесской области, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Во второй половине недели на нас будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3 – 6 °С, но осадков по-прежнему не ожидается.
В среду, 18 сентября, в южных, днем также местами в центральных и западных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории страны без осадков. 20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, в центральных и южных областях до +21 °С; .В четверг, 19 сентября, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. +16 °С, на востоке и в Карпатах +7…+12 °С, на побережье морей до +20 °С; днем +23…+28 °С. погода по всей территории Украины. Ветер северный/северо-восточный, 5 — 10 м/с. 28 °С .”, — прогнозируют синоптики.
По выходным — по всей Украине ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на побережье морей до +16…+18 °С; днем +23...+28 °С.
Напомним, синоптикиня ответила, угрожает ли Украине наводнение, как в Европе.