Землю накрыла мощная магнитная буря, а синоптики удивили прогнозом: чего ждать украинцам

Землю накрыла мощная магнитная буря. Она уже достигла такого уровня, что может влиять на здоровье людей, а также выводить из строя электроприборы. Специалисты говорят — эта беда затянется еще на несколько дней. Однако в ближайшее время нас ждут еще и погодные сюрпризы. Синоптики удивили своим прогнозом и предсказали, когда в Украине возможны первые заморозки.

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Магнитная буря бурлит

Метеозависимые, приготовиться. По Земле ударила 7-балльная магнитная буря. Она достигла К-индекса 7, что может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете и влиять на работу средств связи, сообщает Meteoagent. По данным спутниковых систем и международных метеорологических лабораторий во всем мире, мощная магнитная буря накрыла Землю еще во вторник, 10 сентября, однако продолжает бурлить до сих пор.

В четверг, 12 сентября, эта буря усилилась к К-индексу 7. Далее буря немного ослабла, но уже 15 сентября она снова достигла красного уровня К-индексу 7. На этой отметке буря продержалась еще 16 сентября. эта буря немного ослабнет, но по прогнозам специалистов, она также будет держаться на красном уровне, К-индексу 6. Только 18 сентября эта буря пойдет на убыль", — говорится в сообщении.

Как магнитная буря может оказывать влияние на человека?

По данным исследований ученых со всего мира, магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

"Магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, а это приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности", - говорится в сообщении.

Самые частые проблемы:

головные боли

Мигрень

Головокружение

Нарушение внимания и концентрации

Снижение работоспособности

Общая слабость

Сонливость днем

Бессонница ночью

Раздражительность

Депрессивные состояния

Агрессия

Нарушение ритма пульса

Прыжки артериального давления

Боль в области сердца

Повышение тревожности

Быстрая усталость

Апатия

Тошнота

Боли в суставах и мышцах».

Украинцы, называющие себя метеозависимыми, также в период магнитных бурь жалуются на здоровье. Мол: и голова болит, и давление прыгает. Действительно ли способна активность солнца повлиять на наше здоровье — с учеными и медиками пообщалась журналистка ТСН Елена Лоскун.

Что помогает снизить влияние магнитной бури?

Врачи придерживаются общих рекомендаций и советуют в такие дни снизить нагрузку – как физическую, так и психоэмоциональную, больше отдыхать. Кроме того:

Нормально спать (не менее 7-9 часов ночью)

Полноценно питаться, с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.

Не пропускать приемы пищи

Пить достаточно воды

Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, папиросами, острой и вредной пищей

Дышать свежим воздухом как можно больше – это насыщает организм кислородом. Поэтому – гулять в парке, во дворе, уехать за город.

Обязательно проветривать помещение

Утром поможет контрастный душ, вечером – расслабляющая ванна.

Спортивные нагрузки должны быть умеренными – замените час на тренажерах плаванием, например.

Избегать стрессовых ситуаций, не участвовать в спорах и скандалах

Не поддаваться на провокации

Больше отдыхать

Снизить нагрузку

Принимать необходимое лекарство.

Что будет с погодой?

И если этой беды рано или поздно мы избавимся, то за ней придет другое. А именно – осенние заморозки. Однако в сентябре в Украине внезапного похолодания все-таки не будет. Снижение температуры будет происходить постепенно. Ожидать затяжных ливней не стоит. Первые же заморозки возможны в конце месяца.

Кроме того, синоптики заявили, что в Украину идет мощный антициклон. По их словам, еще на этой неделе в большинстве регионов сохраняется сухая погода. Дожди ожидаются только в западных регионах и Одесской области, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Во второй половине недели на нас будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3 – 6 °С, но осадков по-прежнему не ожидается.

В среду, 18 сентября, в южных, днем также местами в центральных и западных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории страны без осадков. 20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, в центральных и южных областях до +21 °С; .В четверг, 19 сентября, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. +16 °С, на востоке и в Карпатах +7…+12 °С, на побережье морей до +20 °С; днем +23…+28 °С. погода по всей территории Украины. Ветер северный/северо-восточный, 5 — 10 м/с. 28 °С .”, — прогнозируют синоптики.

По выходным — по всей Украине ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на побережье морей до +16…+18 °С; днем +23...+28 °С.

Напомним, синоптикиня ответила, угрожает ли Украине наводнение, как в Европе.

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