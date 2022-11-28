Зенитно-ракетный взвод ВСУ получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

Внедорожник поможет в борьбе с вражескими дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда
При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation вооруженные силы Украины получили внедорожник Opel Frontera.
Автомобиль поступил в распоряжение зенитно-ракетного взвода.
Внедорожник помогает украинским военным бороться с враждебными дронами-камикадзе в центральной части Украины.
Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.
С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.