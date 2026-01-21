Зенитные дроны могут путать наши БПЛА с вражескими - Флеш объяснил ситуацию

Дроны / © ТСН

Зенитные дроны иногда ошибочно сбивают наши БПЛА, принимая их за вражеские, из-за ограниченного времени на идентификацию и давления командиров.

Об этом рассказал глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» в Telegram.

По его словам, одной из ключевых проблем применения зенитных дронов является «френдли файр» — случаи, когда наши беспилотники сбивают собственные дроны из-за ошибочной идентификации. «У пилота зенитного дрона очень мало времени на идентификацию цели, а командиры часто требуют результатов», — пояснил Флеш.

Он привел пример: «На видео наш экипаж сбивает Свичблейд 600, который летел атаковать врага, приняв его за V2U. Это не вина пилотов, дроны очень похожи, но как-то решать этот вопрос нужно».

Эксперт также отметил, что иногда пилоты сбивают дорогие БПЛА, которые стоят по 300 тысяч долларов. «Мне постоянно присылают на изучение обломки сбитых БПЛА, и я узнаю в них наши изделия», — добавил Флеш.

Флеш рассказал, что вторая часть проблемы — осторожность пилотов. «Пилоты боятся сбивать незнакомые борты, думая, что это дорогие БПЛА СБУ или ГУР, а на самом деле это вражеские дроны, которые идут домой», — пояснил эксперт. Он добавил, что «чем больше у нас будет зенитных дронов и пилотов, тем проблема будет больше».

Он привел еще один случай: «Пилоты сбили БПЛА, который летел в нашу сторону и изучал наши позиции. Горизонтальные связи помогли мне за 5 минут провести расследование. Группа моих друзей запустила свичблейд по важной цели. Система мониторинга обозначила эту цель как вражескую, по ней начал работать РЭБ, свичблейд потерял управление и вернулся на резервную точку связи. Пилоты, видя, что цель обозначена как враг и ведет себя как враг, выполнили свою задачу и сбили ее. Распознать разницу внешне не смогли, потому что эти БПЛА похожи».

Флеш подчеркнул, что решение этой проблемы требует времени и внимательного анализа каждого полета. «Если бы я не изучал свичблейд, то тоже бы не понял быстро», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что, благодаря зенитным FPV-дронам украинские военные сбили сотни вражеских БПЛА, сейчас оккупанты научились уклоняться от зенитных дронов.