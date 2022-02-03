Зеркальная дата 02.02.2022: сколько пар поженились в первую "магическую" дату текущего года

Зеркальная дата 02.02.2022: сколько пар поженились в первую "магическую" дату текущего года

Обычно влюбленные любят выбирать для свадьбы красивые даты.

В Украине 2 февраля 2022 года зарегистрировали 1017 браков.

Об этом 3 февраля сообщило Министерство юстиции.

"Обычно влюбленные любят выбирать для свадьбы красивые даты... 2.2.22 1 017 пар молодоженов официально стали мужем и женой. Именно столько браков в этот день зарегистрировали органы РАГС Украины", – говорится в сообщении.

Напомним:

В Министерстве юстиций поделились статистикой за прошлый год. Согласно ей, в 2021 году органы Госрегистрации гражданского состояния страны зарегистрировали 273 772 рождения, 214 012 браков и 29 587 разводов.

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