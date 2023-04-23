"Зеркало полетело на голову, окна вынесло": что рассказали очевидцы ракетного удара под Харьковом

«Ребенка после первого взрыва вытащили из ванны, посадили за четыре стены, потом еще взрыв. Все упало. Люстра полетела на голову, окна вынесло, дверь валялась. Мы тревоги не игнорировали», — рассказывают очевидцы обстрела под Харьковом.

Об этом пишет Общественное Харьков.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по Котлярам под Харьковом повреждены частные дома и авто.

В результате удара в Котлярах нет глубокой воронки. Воронка диаметром с метра три, но глубиной сантиметров 20-30.

"Было попадание, все упало. Ракета упала по соседству, у нас повредило взрывной волной дом, нет забора. Стекла нет. Крыша упала. Слава богу, что все живы. Ребенок напуган. 10 лет", — рассказала Наталья Плотка.

"Обломок ракеты упал возле колонки. Окна выбили все, двери — даже в ванной. Крыша повредила. Мы все были дома. Не спалось, все были в кухне. Кухня у нас не повреждена, немного двери деформированы. Дети маленькие, они не поняли, что произошло. Мальчику — полтора, девочке — 2,7 года", — рассказала другой очевидец Любовь Голощапова.

Добавим, что в Харькове вечером 22 прогремели три взрыва. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:02. В Новобаварском районе из-за ракетных обстрелов произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Также под ударом оказались Слободской и Основянский районы, а также село Котляры. В обладминистрации сообщили о пяти попаданиях.

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