"Зерно добывается ценой жизни": Минагрополитики приглашает польских фермеров в Украину

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осуждает действия польских фермеров, специально высыпавших зерно из фур, и приглашает их посетить и убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало на официальной странице в фейсбуке.

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"Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромный ущерб. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и порой ценой своей жизни", — отметили в Минагрополитики.

Там подчеркнули, что они будут внимательно следить за ходом расследования "зернового" инцидента. Также в ведомстве ожидают "скорую установку и наказание виновных".

"Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами", — говорится в сообщении.

В то же время в Минагрополитики поблагодарить "поляков, которые помогали и продолжают помогать украинскому народу в это тяжелое для нас время".

Напомним, в польской полиции рассказали о ходе расследования инцидента с рассыпанным зерном протестующими.

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