Зерно высыпалось на обочину дороги: в Ровно перевернулся грузовик, перевозивший пшеницу (фото)

Пострадавших в ДТП нет.
Вблизи села Колоденка Ровенского района во вторник, 27 июля, перевернулся грузовик, перевозивший пшеницу.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.
По данным спасателей, на трассе перевернулся КАМАЗ, который был загружен зерном. Поэтому пшеница высыпалась на обочину дороги. На месте аварии работала ГСЧС. Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в грузовике.
В ДТП нет пострадавших. Причины аварии устанавливаются правоохранители.
Напомним, в Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле с пшеницей.