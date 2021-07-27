Зерно высыпалось на обочину дороги: в Ровно перевернулся грузовик, перевозивший пшеницу (фото)

Зерно высыпалось на обочину дороги: в Ровно перевернулся грузовик, перевозивший пшеницу (фото)

Пострадавших в ДТП нет.

Вблизи села Колоденка Ровенского района во вторник, 27 июля, перевернулся грузовик, перевозивший пшеницу.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

По данным спасателей, на трассе перевернулся КАМАЗ, который был загружен зерном. Поэтому пшеница высыпалась на обочину дороги. На месте аварии работала ГСЧС. Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в грузовике.

В ДТП нет пострадавших. Причины аварии устанавливаются правоохранители.

Напомним, в Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле с пшеницей.

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