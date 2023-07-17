"Зерновая инициатива" без РФ: Зеленский призвал Эрдогана и ООН самостоятельно гарантировать безопасность судов

Вечером, 17 июля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Продовольственная безопасность

Зеленский анонсировал, что готовится его беседа с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Президент подчеркнул, что никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа.

Глава государства напомнил, что с первого дня полномасштабной агрессии Россия разрушила свободное мореходство в Черном и Азовском морях. оккупанты били ракетами и дронами по нашим портам, зерновым терминалам и даже элеваторам.

"Единственное возможное следствие этого – это дестабилизация продовольственных рынков, социальный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинская продовольствие – это базовая безопасность для 400 миллионов человек", – отметил президент.

По его словам, Черноморская зерновая инициатива, запущенная вместе с Турцией и ООН, спасла продовольственную безопасность мира.

Благодаря "зерновому соглашению" почти 33 миллиона тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии.

В частности, это Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Кения, Эфиопия, Сомали, Судан, а также Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен.

"Зерновая инициатива" без РФ

Зеленский предложил Турции и ООН продлить Черноморскую зерновую инициативу без России, обеспечив безопасность кораблям собственными силами.

"У всех есть право на стабильность. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет полное право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия.

И Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террорист", – говорит глава государства.

Зеленский направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и Нэнсеку ООН Гутеррешу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

"Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно для всех в мире. И каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – подытожил он.

Фронт

Сегодня президент провел селекторные нарсоветы по ситуации на фронте и поставкам снарядов.

"Командующие, руководитель СБУ, руководители разведки — ГУР и внешней разведки. Министр внутренних дел, Минобороны. Подробно и ежедневно делаем все, чтобы наши воины имели все необходимое для активных действий", — отметил глава государства.

Он заверил, что сегодняшние удары россиян Сумщине, Харьковщине, Донбассу, Херсонщине, Запорожью точно не останутся без ответа.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видеообращение президента Владимира Зеленского за 17 июля: "Зерновой коридор" без России! ЗЕЛЕНСКИЙ обратился к Эрдогану и Гутерришу