"Зерновое соглашение": аналитики объяснили, чего хочет Россия

РФ хочет вернуться к "зерновому соглашению" на своих условиях.

Москва продолжает демонстрировать, что не хочет возвращаться к Черноморской зерновой инициативе. В то же время, Кремль требует значительных уступок со стороны Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 4 августа Кремль обнародовал совместное заявление с официальным названием "Африканская мирная инициатива". Этому предшествовала встреча 28 июля президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами.

В документе говорится, что африканские лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. А также к высвобождению и доставке в африканские страны 200 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в европейских портах.

"Эти призывы свидетельствуют о том, что африканские лидеры поддерживают условия России по возрождению Черноморской зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

Госсекретарь Энтони Блинкен 4 августа заявил, что США продолжат делать "все необходимое" для того, чтобы РФ могла свободно экспортировать продовольствие на мировой рынок при условии, если оно будет готово возродить "зерновое соглашение" и позволить Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море.

В ответ на это заявление Блинкена спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что как только США выполнят условия РФ, "соглашение будет немедленно возобновлено".

"Эти заявления не дают ясного представления о том, что РФ намерена присоединиться к Черноморской зерновой инициативе и стремится заставить Запад отменить ограничения на ее собственный экспорт", — отметили в ISW.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту, 17 июля, заявили о прекращении действия "зернового соглашения". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, часть соглашений, касающихся РФ, не была выполнена.

В США сообщили, что получили информацию о стремлении России возобновить переговоры о возвращении к "зерновому соглашению".

Отметим, пока "зерновое соглашение" не работает, в МИД Украины сообщили о соглашении с Хорватией по использованию его портов для экспорта зерна.

В МВФ сообщили, что из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зернового соглашения". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатное зерно.

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