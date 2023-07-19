Зерновое соглашение должно продолжить работу: Зеленский сказал, чего ожидает от ООН

Из-за выхода России из зерновой сделки миллионы людей во всем мире могут оказаться на грани голода.

Так, действие Черноморского зернового коридора должно быть продлено без участия страны-агрессорки. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша практических действий в этом направлении.

Об этом украинский лидер сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве, сообщает УНИАН.

Инициатива остается в силе

Соглашение между Украиной, Турцией и ООН о зерновом коридоре в Черном море остается в силе. Как подчеркнул Зеленский, выход России из договоренностей на этот процесс не влияет. Пока реакцию ООН Зеленский оценил как не положительную.

"Фактически, коридор должен быть в безопасности. Зная Россию, он не будет в безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не заработает на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 июля истек срок действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и Россией. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор выходит из нее.

Решение прокомментировал глава Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным в августе.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что государства-члены ООН должны твердо потребовать от России возобновления участия в соглашении. "Голодные игры" следует немедленно прекратить.