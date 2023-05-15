"Зерновое соглашение" на грани срыва: в парламенте разработали план Б

Документ №8025 предусматривает введение сухопутных коридоров для экспорта украинской агропродукции во время военного положения.
Россия продолжает саботировать работу «зернового коридора», что приводит к значительным задержкам проверки украинской сельскохозяйственной продукции в Босфорском проливе. Параллельно с тем в ООН на днях заявили, что у них нет запасного плана Б в случае срыва «зернового соглашения».
Однако, как сообщает народный депутат Украины от политической партии «ЗА МАЙБУТНЄ», член профильного аграрного комитета Сергей Лабазюк, в парламенте подготовились к возможному агрокризису и зарегистрировали соответствующий законопроект еще осенью 2022 года.
Речь идет о документе №8025, предусматривающем введение сухопутных коридоров для экспорта украинской агропродукции во время действия военного положения.
«Война научила находить разные варианты, чтобы сохранить продовольственные позиции Украины в мире. Планируем пересмотреть и актуализировать проект №8025… В Украине много автомобильных и ж/д пунктов пропуска. И надо эту возможность максимально использовать в пользу государства. Для этого нам нужно консолидироваться с международными партнерами», – объясняет парламентарий.
По убеждению Лабазюка, в результате Украина запустит экспортные коридоры, которые враг при «большом желании» не сможет заблокировать, как сейчас это делает с морем. Дополнительно, наше государство выиграет время на поиск вариантов для разблокировки портов.
«Что предполагает наш механизм? Ключевое – это привлечение ООН к работе сухопутных коридоров. Таким образом, мы решаем проблему запрета экспорта украинской продукции в соседние европейские страны. Дополнительно, Еврокомиссия недавно согласовала выделение 100 млн евро дотаций для западных аграриев, что должно привести к закрытию этого болезненного вопроса. Будут ли актуальны сухопутные коридоры после разблокирования моря? Да! Дифференциация экспортных путей удешевит логистику аграриям. Наши продовольственные пчелки смогут выбирать самые выгодные для себя условия», — заключает член аграрного комитета Верховной Рады Украины.
Основные пункты проекта:
- Формирование устойчивых экспортных коридоров при протекции ООН (ФАО);
- Международная помощь в подвижном составе (вагоны, прицепы и прочее);
- определение таможенных пунктов, которые непрерывно будут обслуживать таможенных коридоров;
- Привлечение международных операторов мультимодальных перевозок на экспорт украинской агропродукции;
- Привлечение донорских средств для улучшения логистики.
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