"Зерновое соглашение" на грани срыва: в парламенте разработали план Б

Россия продолжает саботировать работу «зернового коридора», что приводит к значительным задержкам проверки украинской сельскохозяйственной продукции в Босфорском проливе. Параллельно с тем в ООН на днях заявили, что у них нет запасного плана Б в случае срыва «зернового соглашения».

Однако, как сообщает народный депутат Украины от политической партии «ЗА МАЙБУТНЄ», член профильного аграрного комитета Сергей Лабазюк, в парламенте подготовились к возможному агрокризису и зарегистрировали соответствующий законопроект еще осенью 2022 года.

Речь идет о документе №8025, предусматривающем введение сухопутных коридоров для экспорта украинской агропродукции во время действия военного положения.

«Война научила находить разные варианты, чтобы сохранить продовольственные позиции Украины в мире. Планируем пересмотреть и актуализировать проект №8025… В Украине много автомобильных и ж/д пунктов пропуска. И надо эту возможность максимально использовать в пользу государства. Для этого нам нужно консолидироваться с международными партнерами», – объясняет парламентарий.

По убеждению Лабазюка, в результате Украина запустит экспортные коридоры, которые враг при «большом желании» не сможет заблокировать, как сейчас это делает с морем. Дополнительно, наше государство выиграет время на поиск вариантов для разблокировки портов.

«Что предполагает наш механизм? Ключевое – это привлечение ООН к работе сухопутных коридоров. Таким образом, мы решаем проблему запрета экспорта украинской продукции в соседние европейские страны. Дополнительно, Еврокомиссия недавно согласовала выделение 100 млн евро дотаций для западных аграриев, что должно привести к закрытию этого болезненного вопроса. Будут ли актуальны сухопутные коридоры после разблокирования моря? Да! Дифференциация экспортных путей удешевит логистику аграриям. Наши продовольственные пчелки смогут выбирать самые выгодные для себя условия», — заключает член аграрного комитета Верховной Рады Украины.

Основные пункты проекта:

Формирование устойчивых экспортных коридоров при протекции ООН (ФАО);

Международная помощь в подвижном составе (вагоны, прицепы и прочее);

определение таможенных пунктов, которые непрерывно будут обслуживать таможенных коридоров;

Привлечение международных операторов мультимодальных перевозок на экспорт украинской агропродукции;

Привлечение донорских средств для улучшения логистики.

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