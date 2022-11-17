"Зерновое соглашение" продлили еще на четыре месяца — Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Курбаков заявил, что соглашение, разрешившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.

Об этом министр написал в Facebook.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней", — написал он.

По его словам, гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Кубраков напомнил, что с 1 августа, начала работы зерновой инициативы, и по сей день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

"Зерновое соглашение"

В среду, 29 октября, Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация ведет переговоры с российскими официальными лицами после этого заявления.

В июле "зерновое соглашение" подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Соглашение называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия. От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ – министр обороны Сергей Шойгу.

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