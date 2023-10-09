"Зерновой кризис": Кулеба ответил, можно ли было избежать конфликта с Польшей

Украина решает "зерновой кризис" не только с Польшей, а также о Венгрии и Словакии.

Кризис в отношениях Украины и Польши, спровоцированный темой зерна, является также избирательным элементом с польской стороны.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

По его словам, на примере отношений с Румынией и Болгарией Украина продемонстрировала, что можно избегать кризисов.

"Но первоисточником этого кризиса не власти Польши или Украины. А бизнесы, которые завозили зерно на территорию Польши, и вместо того, чтобы экспортировать его дальше, оставляли его в стране. Далее там происходили определенные манипуляции и на рынке появлялся избыток зерна", — говорит Кулеба.

Он добавляет, что впоследствии эта проблема была политизирована, и сейчас мы пожинаем ее урожай.

"Она может и должна быть как можно быстрее урегулирована, без эмоций. Сейчас совершенно не тот исторический момент, чтобы выяснять отношения там, где можно договариваться", – убежден министр.

Выборы в Польше

Кулеба отмечает, что то, как дальше будет развиваться ситуация, зависит от политиков, которые придут к власти после выборов.

Впрочем, Украина решает "зерновой кризис" не только с Польшей, а также о Венгрии и Словакии.

"С Болгарией, Румынией, Молдовой решили. Посмотрим, какое правительство будет в Словакии. Зерновая проблема относится к той категории проблем, которые легко решаются при наличии политической воли. У Украины такая политическая воля есть", — добавил Кулеба.

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