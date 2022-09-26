Зерновым коридором из Одессы отправились четыре судна с агропродукцией

Из портов Одессы продолжают выходить суда с зерном.

В понедельник, 26 сентября, в рамках "зерновой инициативы" из портов Одесса" и "Южный" вышли четыре судна.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

От причалов Одесского порта отошли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. Из порта "Южный" – KARTERIA.

Суда загружены 88,17 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Напомним, в понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, перевозившее кукурузу. Оно вышло из порта "Одесса" под флагом Сьерра-Леоне. Направилось к порту Триполи в Ливане.

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