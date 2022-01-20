"Жаль, что другие страны ЕС не готовы к этому": Латвия отправит в Украину новое вооружение

Однако возможность отправки в Украину своих военнослужащих Латвия не рассматривает.
Латвия готова предоставить Украине новые образцы летального и нелетального оружия. Детали договоренностей будут обнародованы только после доставки вооружения в Украину.
Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет Deutsche Welle.
По словам Пабрикс, на фоне угрозы российского вторжения в Украину Латвия предоставит Киеву военное оборудование. В то же время, какое именно вооружение получит Украина, будет обнародовано только после его доставки.
Глава оборонного ведомства в Риге отметил, что Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих.
Кроме того, он подверг критике сдержанность некоторых стран ЕС относительно предоставления Украине оборонной помощи.
"Очень жаль, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", — подчеркнул Артис Пабрикс.
Напомним, Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и летели в обход территории Германии.
Следует отметить, что Германия выступает против поставок вооружения Украине. Несмотря на это, канцлер страны предупредил РФ о серьезных политических и экономических последствиях возможного вторжения.
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