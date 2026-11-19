Евгения Бильченко / © из соцсетей

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Украинскую коллаборантку, бывшую преподавательницу Национального педагогического университета им. М. Драгоманова, которая переехала в Россию и поддержала полномасштабное вторжение Евгению Бильченко, задержала полиция в Санкт-Петербурге.

Об этом предательница написала в Telegram.

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После пребывания в отделении Бильченко заявила, что сожалеет о своих предыдущих решениях.

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По словам коллаборантки, российские правоохранители доставили ее в 78-е отделение полиции на улице Маяковского в Санкт-Петербурге. Она утверждала, что полицейские обнаружили формальный повод для задержания, однако не объяснили его настоящих причин. Она жаловалась на холод в помещении и грубое отношение сотрудников полиции. Она опасалась, что проведет за решеткой всю ночь, поскольку остальных задержанных постепенно отпускали, а она продолжала оставаться в участке.

Затем Бильченко опубликовала сообщение, в котором выразило разочарование своим положением в России.

«Я сожалею буквально обо всем. Сейчас меня задержали, и я не знаю, чем все закончится. Так же, как не знаю, каким будет приговор», — написала она.

В своих сообщениях Бильченко вспомнила, что ранее поддерживала российских военных, имела отношения с участником войны против Украины и занималась волонтерской деятельностью в пользу армии РФ. В то же время она заявила о разочаровании жизнью в России, завершив одно из сообщений словами: «Это не то. Не мама. Не Родина».

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Около двух часов ночи коллаборантка сообщила, что ее отпустили из участка.

Евгения Бильченко

Украинский блогер Денис Казанский, обративший внимание на пост Бильченко, назвал ее сумасшедшей и отметил, что та может повторить судьбу другой коллаборантки — Татьяны Монтян, которая в РФ получила 1,5 года колонии за «призывы к насилию».

Скриншот сообщения Бильченко / © dbr.org.ua

Напомним, что скандал с Евгенией Бильченко, которая была преподавателем Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова, возник в начале 2021 года из-за ее высказываний о переходе сферы обслуживания в Украину на государственный язык. Бильченко назвала его «маразмом», а Украину «лимфоузлом на теле американской колонии».

Вскоре ее уволили с работы, и она переехала в Россию.

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Напомним, что вскоре после переезда Бильченко пожаловалась на жизнь в России. В декабре 2021 она заявила, что ее не берут на работу по специальности и запрещают заниматься творческой деятельностью

После начала полномасштабного вторжения Бильченко открыто поддерживала российскую агрессию, использовала символику Z, участвовала в пророссийских мероприятиях и собирала средства для российских военных. Позже она начала конфликтовать с представителями российской пропагандистской среды и жаловаться на отношение к себе.

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