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"Жалкая пародия": Безугла жестко потроллила Порошенко и рассмешила Сеть

"Жалкая пародия": Безугла жестко потроллила Порошенко и рассмешила Сеть

Марьяна Безуглая “разнесла” Порошенко и возмутила Сеть. Фото: Facebook

Узнайте, что явилось причиной очередного троллинга.

Нардепка Марьяна Безуглая снова потроллила в Сети лидера партии "Батькивщина", народную депутат Юлию Тимошенко и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, заявив, что "эти динозавры ее смешат".

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook, дополнив его красноречивыми фотографиями.

Неповторимый оригинал. Жалкая пародия. PS Сорри, смешат меня эти динозавры”, – написала Безугла.

Скриншот сообщения Безуглой / ©
Скриншот сообщения Безуглой

Пользователи с реакциями не заставили себя ждать:

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой / ©
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой / ©
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, недавно одиозная нардепка Марьяна Безуглая портролила в Сети лидера партии "Батькивщина", народную депутат Юлию Тимошенко и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

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