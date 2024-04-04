"Жалкая пародия": Безугла жестко потроллила Порошенко и рассмешила Сеть

Узнайте, что явилось причиной очередного троллинга.
Нардепка Марьяна Безуглая снова потроллила в Сети лидера партии "Батькивщина", народную депутат Юлию Тимошенко и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, заявив, что "эти динозавры ее смешат".
Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook, дополнив его красноречивыми фотографиями.
Неповторимый оригинал. Жалкая пародия. PS Сорри, смешат меня эти динозавры”, – написала Безугла.
Пользователи с реакциями не заставили себя ждать:
Напомним, недавно одиозная нардепка Марьяна Безуглая портролила в Сети лидера партии "Батькивщина", народную депутат Юлию Тимошенко и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.
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