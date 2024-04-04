"Жалкая пародия": Безугла жестко потроллила Порошенко и рассмешила Сеть

Нардепка Марьяна Безуглая снова потроллила в Сети лидера партии "Батькивщина", народную депутат Юлию Тимошенко и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, заявив, что "эти динозавры ее смешат".

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook, дополнив его красноречивыми фотографиями.

Неповторимый оригинал. Жалкая пародия. PS Сорри, смешат меня эти динозавры”, – написала Безугла.

Скриншот сообщения Безуглой

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Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, недавно одиозная нардепка Марьяна Безуглая портролила в Сети лидера партии "Батькивщина", народную депутат Юлию Тимошенко и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

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