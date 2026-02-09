Жалоб на ТЦК стало в сотни раз больше: Лубинец назвал реальные масштабы

ТЦК / © ТСН.ua

Количество жалоб на нарушение прав граждан со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выросло в 333 раза с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии в парламенте.

Согласно статистике, которую привел Лубинец, в 2022 году в офис уполномоченного поступило всего 18 жалоб. Однако уже в 2023 году количество официальных обращений возросло до 514. Уже в 2024 году показатель составил 3312. А по итогам 2025 года омбудсмен получил 6127 жалоб. Уполномоченный подчеркнул, что по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения количество жалоб увеличилось в сотни раз.

«Это количество обращений, которые мы официально получили от граждан Украины по поводу возможного нарушения их прав. Обратите внимание на 2022 год. Этого 18 граждан Украины обратились ко мне, что их права были нарушены. Наверное, все помнят, что в 2022 году граждане Украины стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы добровольно приниматься в силы обороны», — отметил Дмитрий Лубинец.

По материалам омбудсмена правоохранители возбудили 34 уголовных дела против работников ТЦК в 2025 году. Кроме того, назначили по меньшей мере 60 внутренних проверок (дисциплинарных производств), о результатах которых Лубинец официально отчитается перед Верховной Радой.

Если сравнить начало полномасштабной агрессии со стороны РФ и сегодняшний день, то количество жалоб на ТЦК и СП возросло в 333 раза. Я вижу, что каждый год эта цифра фактически удваивается или утроится», — заметил омбудсмен.

Напомним, ранее Лубинец заявлял, что многие военные ТЦК из групп оповещения, осуществляющие мобилизационные мероприятия, игнорируют требование носить боди-камеры.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в Раде о массовых нарушениях во время мобилизации. Больше жалоб было из Тернопольщины, также зафиксированы инциденты в Харьковской области.

К слову, в ТЦК напоминают, что право на отсрочку нужно подтверждать документально во избежание недоразумений. А еще там отметили важность проверки личных данных в государственных реестрах.