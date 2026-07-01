Жалобы на нарушение прав во время мобилизации стремительно выросли: Лубинец шокировал цифрами

Лубинец / © ТСН

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году количество обращений по поводу нарушения прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны.

Об этом сообщают «Новости. Live».

Как отметил Лубинец, проблема приобрела системный характер еще в 2023 году. Омбудсмен неоднократно поднимал этот вопрос на закрытых совещаниях с руководством Минобороны и военного командования. Однако, по его оценке, наиболее эффективным инструментом стало публичное освещение таких случаев.

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«Это решение я принял в 2025 году – максимально публично показывать проблематику. Это при том, что мы показываем публично примерно 1% того, что находим. Мы четко осознаем, что российская пропаганда подхватывает многое, но закрывать глаза точно мы не будем», — сказал он.

По словам омбудсмена, после огласки правоохранительные органы, в том числе ГБР, Военная служба правопорядка, специализированная военная прокуратура, СБУ и Нацполиция, стали быстрее и жестче реагировать на обращения по поводу нарушений.

Ранее адвокат Олег Мицик заявил, что в Украине случаются системные ошибки военно-врачебных комиссий , из-за которых мобилизуют людей с тяжелыми заболеваниями. По его словам, среди таких случаев — мобилизация мужчины с отсутствующей частью черепа, человека с шизофренией и военнообязанного, который проходил заместительную метадоновую терапию. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за заведомо незаконные выводы ВЛК, повлекшие мобилизацию. По мнению адвоката, подобные случаи свидетельствуют о необходимости реформирования системы ВЛК и усилении ответственности за ее решение.

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