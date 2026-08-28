Жаловалась на боль годами: через 11 лет в теле женщины нашли забытую врачами трубку

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Почти 12 лет женщина из Ужгорода носила под сердцем последствия врачебной ошибки — во время операции медики оставили в ее теле фрагмент дренажа, который удалось обнаружить и извлечь только после длительных страданий и повторных хирургических вмешательств.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Что известно о медицинской ошибке

Отмечается, что в июле 2008 года врачи Коммунального некоммерческого предприятия «Центральная городская клиническая больница» Ужгородского городского совета провели пациентке операцию из-за послеоперационного вентрального киля и гипертонической болезни. Медики выполнили герниолапаротомию, установили полипропиленовую сетку и провели дренирование брюшной полости.

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После этого женщина долго жаловалась на боли и дискомфорт в животе. Однако на консультациях медики уверяли ее, что такие симптомы нормальные.

Посторонний предмет у шва был найден в частном медцентре только во второй половине 2019 года. 16 декабря того же года в медцентре «Диамед» женщине прооперировали и получили 8-сантиметровый кусок дренажной трубки, оставленный во время операции 2008 года. В январе 2020 г. ей пришлось сделать еще одно хирургическое вмешательство.

Женщина обратилась в суд, требуя взыскать 100 000 гривен морального вреда из-за физических страданий и переживаний с июля 2008 по январь 2020 года. В больнице иска возражали, утверждая об отсутствии доказательств непрерывного характера страданий.

Ранее решением Ужгородского горрайонного суда по делу № 308/514/23, которое апелляционный суд оставил по-прежнему 20 января 2026 года, из больницы уже взыскали 55 717,85 гривен материального ущерба.

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Что решил суд

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области по делу №308/12722/23 удовлетворил иск частично. Суд постановил взыскать из больницы в пользу пациентки 50 000 гривен морального ущерба, а также 1 073,60 гривен в пользу государства.

Экспертиза от 29 сентября 2025 подтвердила, что в 2008 году врачи нарушили правила оказания помощи. Специалисты выяснили, что обломок трубки застрял в жировой клетчатке под кожей и не угрожал жизни, а вред здоровью сочли незначительным.

Определяя сумму выплат, суд учел, сколько времени женщина мучалась, перенесла новые операции и уже получила возмещение за материальный ущерб. Однако просьбу выплатить 100 тысяч гривен признали завышенной, поэтому уменьшили ее вдвое — до 50 тысяч. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде в течение месяца.

Напомним, в Харьковской области мобилизовали мужчину с тремя ампутированными пальцами правой руки, а ВЛК признала его годным к военной службе.

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