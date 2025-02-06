Жаловалась на боль в горле и высокую температуру: в Чернигове в больнице умерла 11-летняя девочка

Что привело к смерти 11-летней Екатерины, станет известно после служебного расследования и ряда экспертиз.

В областной больнице Чернигова умерла 11-летняя Екатерина Харько из Хмельницы, которую доставили на скорой в медучреждение с жалобами на боль в горле и высокую температуру. Ей диагностировали лакунарную ангину, но уже на следующее утро девочка умерла в реанимации.

Об этом сообщает "Суспільне Чернігів".

Что говорят родственники

Отец ребенка Владимир Харько рассказал, что девочка жаловалась на боль в горле, имела высокую температуру еще с пятницы 31 января. Поэтому уже 1 февраля семья вызвала скорую и поехали в больницу в Чернигове, но уже к утру 2 февраля она умерла.

О смерти дочери мужчина узнал, когда приехал навестить ее утром в больнице.

"Я не знал, где это инфекционное отделение расположено. Я набрал тот номер, с которого звонили мне вечером. И только сказал, кто я, сразу – выключились. И больше – все: я пытался звонить – никто трубку не поднимал", – вспомнил он.

По его словам, с Екатериной поехала бабушка, потому что сам отец работал. У женщины спросили только о лекарствах и больше ничего. После 6 утра состояние ребенка начало ухудшаться, а "отсчет пошел на минуты".

"Она всегда боялась больниц, всегда боялась врачей, но согласилась уехать", — вспоминает сестра умершей Екатерины Татьяна Харько.

Сестра умершей не понимает, почему Катю не удалось спасти.

"Не может ребенок с ангиной умереть, что его в реанимации не могли откачать. Как ребенок с ангиной мог умереть?" – говорит Татьяна.

Сестра девочки рассказала, что в девять утра написала ей сообщение: "Зайка, как ты?", но ответа не получила. В сети Екатерина была еще в 3 часа ночи, поэтому сестра подумала, что та спит. Однако к этому времени 11-летняя девочка уже была мертва.

Тетя умершей девочки Ольга Чайка удивляется, почему за ребенком не было присмотра ночью. Показывая кофточку, у которой была Катя, тетя убеждена, что у той была рвота. Ей было плохо, но она и подняться не могла и пойти сказать им.

Что рассказали в больнице

Гендиректор Черниговской областной детской больницы Татьяна Лебедева рассказала, что после осмотра ребенку диагностировали лакунарную ангину, она была в состоянии средней тяжести

"В 16 часов 15 минут доставлена бригадой экстренной скорой помощи с жалобами на повышение температуры до 40 градусов и боли в горле. Врачом приемного отделения был установлен диагноз – лакунарная ангина – и начато лечение, согласно установленному диагнозу", – пояснила врач, заметив, что в феврале. Медики провели реанимационные мероприятия, но Екатерину не спасли.

По словам гендиректора больницы, после проведения служебного расследования и экспертиз станет известно, почему умерла 11-летняя Катя.

"Она получала антибиотикотерапию, ей вводили именно этот антибиотик. Относительно того, что именно произошло, мы сможем говорить после проведения служебного расследования и конференции с врачами судебно-медицинской экспертизы. Потому что такое быстрое течение не дает возможностей установить качественно диагноз и говорить о нем сейчас", — рассказала Лебедева.

Что говорят в полиции

Полиция открыла уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему, проводит следственные действия и выясняет все обстоятельства смерти.

"Что привело к смерти 11-летней Екатерины, станет известно после служебного расследования и ряда экспертиз", — подытожили в полиции.

Напомним, российские войска 4 февраля атаковали Изюм баллистикой. В результате атаки сообщалось о шести погибших и 55 пострадавших.

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