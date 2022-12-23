Жаловалась на опухоль в груди: из тела жительницы Волыни вытащили 20-сантиметрового паразита

Это третий случай этого заболевания на Волыни в 2022 году.

Врачи в Луцке вытащили 20-сантиметрового гельминта из опухоли в груди жительницы Владимирского района. Паразит попал в тело женщины, вероятно после укуса инфицированного комара.

Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.

Пациентка обратилась к медикам с жалобой на опухоль в груди. Во время операции хирурги извлекли из опухоли 20-сантиметрового гельминта.

"Во время обследования было установлено, что больная летом выезжала в Польшу на сельскохозяйственные работы — сбор голубики, где вероятно и состоялся укус комара. Уже в сентябре она заметила незначительное безболезненное уплотнение в области молочной железы и обратилась за медицинской помощью. В результате комплексного лаборатория инструментального обследования было направлено на хирургическое удаление кисты и в декабре прооперировано", — рассказали в медценте.

Гельминт был доставлен в лабораторию, где установили возбудитель дирофиляриоза. Это третий случай этого заболевания в области в 2022 году.

Гельмінт, фото / Волинський центр контролю хвороб

"Пока больная чувствует себя удовлетворительно, в очаге заболевания проведено комплексное эпидемиологическое обследование", — отметили в медицинском центре.

Дирофиляриоз – опасное гельминтозное заболевание собак и кошек (иногда – людей), вызываемое нематодами. Заражение животных и людей происходит из-за укуса комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминта (микрофилярии) от зараженной особи. Непосредственно от животных человек не заражается.

Инкубационный период после укуса комара до появления взрослого паразита под кожей или слизистыми телами человека длится от 1 месяца до 2 лет.

Проявления заболевания зависят от локализации паразита, в большинстве случаев появляется безболезненная опухоль, пациенты часто испытывают зуд, чувство движения чего-то под кожей или слизистой оболочкой, и замечают миграцию гельминта, которая может усиливаться при использовании мазей, компрессов, других согревающих процедур, физических нагрузок. При поражении глаза, которое возникает почти в 45% случаев, возникают узлы под кожей век или конъюнктивой, иногда больной замечает передвижение паразита, отек век, боль, слезотечение. Прогноз благоприятный, после хирургического удаления паразита пациент поправляется.

Случаи дирофиляриоза в Украине

В июле 2022 года в Ровно из головы женщины вытащили 9-сантиметрового гельминт. Позже произошел еще один похожий случай, на этот раз из головы жительницы Ровенщины вытащили 10-сантиметрового паразит.

В сентябре также в Ровенской области врачи удалили из щеки пациента 8-сантиметрового гельминта дирофилярию.

Читайте также: