Жаловался на давление командира: родители погибшего курсанта рассказали, что подтолкнуло парня к роковому шагу

По словам родителей, во время учебы в университете парень начал жаловаться родителям на давление командира и руководства вуза.

В воскресенье 19 марта курсант Львовского университета внутренних дел Дмитрий Гульчук застрелился во время суточного наряда. В ГБР смерть парня расследуют по статье "доведение до самоубийства".

Тем временем родители Дмитрия рассказали "Суспильному" об обучении сына в университете и о том, почему парня начали травить.

Мечта детства

18-летний Дмитрий Гульчук родом из Ровенской области. Мама курсанта Светлана Гульчук рассказала журналистам, что сын с детства мечтал стать полицейским.

"Он рассказывал, сначала был в восторге, что поступил. Сам поступал, мы ничем не помогали, потому что он выбрал эту профессию, хотел стать полицейским", — говорит мама погибшего.

Ад, а не учеба

По словам родителей, во время учебы в университете парень начал жаловаться родителям на давление командира и руководства вуза.

"Зашел старшина, он рассказывал, и говорит: "Что-то у меня сегодня плохое настроение, ну давайте отжимайтесь все!" И если не послушают, то он уже наказывал их. Он просил много раз, что заберите меня, потому что здесь невыносимо. Мы не думали... он такой домашний ребенок был, так мы уговаривали: потерпи, будешь иметь образование", — рассказывает папа парня Олег Гульчук.

Предсмертная записка

Родители погибшего молодого человека утверждают, что их сын написал предсмертную записку. Ее якобы видели другие курсанты.

"Дети между собой писали, что записку видели, но она исчезла. Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы добились своего. И расписал все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка все-таки была!" – говорит мама Дмитрия.

Незадолго до смерти он отправил маме последнее сообщение.

"Мама, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала", — читает Светлана Гульчук.

Что говорят в университете

Руководитель пресс-службы Львовского университета внутренних дел Галина Лемишко рассказала, что сейчас в учебном заведении идет служебное расседание. В настоящее время от исполнения обязанностей отстранили декана факультета №3 Степана Гнатюка.

"Со своей стороны мы также сразу начали служебное расследование и на время его проведения для обеспечения всесторонности и объективности руководителя того факультета, где учащийся погиб, отстранили от исполнения обязанностей. И кроме того были отстранены командиров курсантов", — сообщила Лемишко.

Обвинение руководства в буллинге она не прокомментировала.

Напомним, что 18-летний курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних был найден мертвым во время суточного наряда.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство. Дело расследуют как "доведение до самоубийства".

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