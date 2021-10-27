Жаловался на кашель: в бронхах ребенка врачи нашли канцелярскую кнопку, фото

Обнаружить посторонний предмет удалось благодаря рентгеновскому снимку.
В городе Днепре родители 7-летнего ребенка обратились к семейному врачу, поскольку у их малыша был постоянный кашель. В ходе рентгенологического обследования специалисты обнаружили в бронхах пациента постороннее тело.
Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской областной клинической больницы Сергей Щудро в Facebook.
Как выяснилось, ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, попавшую ему в правый бронх.
Пациенту пришлось провести ригидную бронхоскопию. При удалении кнопки за ребенком наблюдали реаниматологи и хирурги. На третьи сутки его выписали домой, теперь с ним все хорошо.
Напомним, ранее в Днепре госпитализировали 8-летнего мальчика с болями в животе. Оказалось, ребенок проглотил монету.