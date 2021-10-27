Жаловался на кашель: в бронхах ребенка врачи нашли канцелярскую кнопку, фото

Жаловался на кашель: в бронхах ребенка врачи нашли канцелярскую кнопку, фото

Обнаружить посторонний предмет удалось благодаря рентгеновскому снимку.

В городе Днепре родители 7-летнего ребенка обратились к семейному врачу, поскольку у их малыша был постоянный кашель. В ходе рентгенологического обследования специалисты обнаружили в бронхах пациента постороннее тело.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской областной клинической больницы Сергей Щудро в Facebook.

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Как выяснилось, ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, попавшую ему в правый бронх.

Пациенту пришлось провести ригидную бронхоскопию. При удалении кнопки за ребенком наблюдали реаниматологи и хирурги. На третьи сутки его выписали домой, теперь с ним все хорошо.

Напомним, ранее в Днепре госпитализировали 8-летнего мальчика с болями в животе. Оказалось, ребенок проглотил монету.

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