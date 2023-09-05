«Жалюзи-Сервис» работает и развивается несмотря на войну

Компания "Жалюзи-Сервис" продолжает работать в условиях военного положения. Клиенты по-прежнему заказывают современные солнцезащитные системы и получают высококачественную продукцию. В продаже представлены жалюзи и ролеты, которые производятся из надежных и долговечных материалов. На изделия предоставляется долгосрочная гарантия.

«Жалюзи-сервис» помогает ВСУ

С началом полномасштабной войны все поменялось, и создание жалюзи не стало исключением. С такими вызовами компания еще не сталкивалась, но нужно было адаптироваться к новым условиям и двигаться дальше. Основной офис в Харькове, как и бизнес в целом, не останавливался, продолжил работу и работает в это непростое для всех время. Компания поддерживает экономику, предоставляет рабочие места, выплачивает заработную плату и платит налоги.

Помощь ВСУ – ключевой критерий, которому сегодня уделяется максимум внимания. Это обязанность всех, кто занимается судьбой страны и стремится приблизить победу. Только вместе можно одолеть агрессора и вернуть мир. Для этого нужны средства на помощь военным, защищающим всех живущих в Украине. Компания «Жалюзи-Сервис» занимается волонтерской деятельностью и регулярно перечисляет деньги на нужды армии. Доказательства помощи представлены на официальном сайте компании jaluzi-service.com.ua. Информация открыта для всех, поэтому можно зайти в соответствующий раздел и все узнать.

Преимущества компании

«Жалюзи-Сервис» – украинский производитель солнцезащитных систем, предлагающий качественную продукцию. Компания имеет много важных преимуществ, благодаря которым клиенты остаются довольны своим выбором. К ним относятся:

* Высокое качество – продукция отвечает жестким стандартам ДСТУ. В процессе производства используются европейские материалы и надежные механизмы.

* Колоссальный опыт – компания работает на рынке более 18 лет. Это доказательство неоспоримого профессионализма. За время работы компания разработала собственную клиентскую базу, открыла дилерскую сеть и охватила украинский рынок.

* Удобство клиентов – замерщики и мастера приезжают к клиентам в удобное время. Работа производится оперативно и с учетом всех правил.

* Представительства во многих городах и доставка – компания работает по всей Украине и создает лучшие условия для клиентов.

* Прозрачное ценообразование и скидки. Можно сразу узнать, сколько будут стоить роллеты и жалюзи. Компания предлагает реальные скидки, не завышая стоимость продукции.

* Широкий ассортимент роллет и жалюзи – еще одно преимущество. В коллекции представлены всевозможные материалы под любой дизайн.

Компания производит солнцезащитные системы, отличающиеся долговечностью, удобством использования и оригинальностью. Клиенты выбирают горизонтальные или вертикальные жалюзи, тканевые ролеты или римские шторы. Также большим спросом пользуются жалюзи плиссе и день-ночь. Для защиты от несанкционированного вторжения изготовитель предлагает защитные роллеты. Конструкции производятся из надежных материалов, поэтому они выполняют свои функции в течение длительного времени.

Компания «Жалюзи-Сервис» заключает договоры с клиентами и в полной мере выполняет свои обязательства. Все сотрудники ответственны, пунктуальны и вежливы. Мастера, устанавливающие солнцезащитные системы, быстро и качественно выполняют работу и убирают за собой. Менеджеры компании всегда приходят на помощь, если нужно подобрать жалюзи или роллеты для квартиры, дома или коммерческого объекта.

Что дальше?

Дальше нас ждет победа, но для этого нужно приложить максимум усилий и никогда не останавливаться. Компания Жалюзи-Сервис постоянно направляет на ВСУ денежные поступления и считает это своим долгом. Военнослужащие ежеминутно приближают победу, поэтому никто не должен стоять в стороне. Это принцип, которому придерживается производитель роллет и жалюзи. Украинцев ничем не запугать, поэтому победа уже близко!